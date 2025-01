A- A+

Salvador Prefeito Bruno Reis (União) toma posse em Salvador para segundo mandato Reis agradeceu apoio de ACM Neto e a diz que "prosperidade das famílias" será a prioridade do seu mandato

O prefeito de Salvador Bruno Reis (União) tomou posse nesta quarta-feira para o segundo mandato a frente do Executivo municipal. A cerimônia aconteceu durante a tarde na Câmara de Vereadores da capital baiana.

Após fazer o juramento do cargo, Reis agradeceu ao apoio de amigos, entre eles o ex-prefeito e vice-presidente do União Brasil, ACM Neto. Bruno Reis também agradeceu a presença na cerimônia do adversário Kleber Rosa (PSOL), que ficou em segundo lugar na disputa pela Prefeitura de Salvador em 2024.

— Quando fui eleito 4 anos atrás havia naquela estreia uma expectativa muito grande de como seria o meu trabalho (...) A vacina estava chegando. Foram quatro anos de muitas turbulências e fortes emoções. Tivemos um dos momentos mais difíceis da história da nossa cidade — disse Reis, ao relembrar o período da pandemia no início do seu governo.

Segundo o prefeito, a prioridade do segundo mandato será a "prosperidade das famílias". Ele também mencionou que atuará em questões como a segurança pública e as mudanças climáticas.

— A primeira prioridade deste segundo mandato será a prosperidade das famílias. Nós precisamos aumentar os suportes necessários para que cada um possa construir seu próprio futuro. — disse Reis, que acrescentou — Estamos finalizando o plano municipal de Segurança, o primeiro da história dessa cidade. Vai tornar a prefeitura mais operacional na vigilância ostensiva e no auxílio às polícias.

Além de Reis e da vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT), foram empossados 43 vereadores na cerimônia desta quarta-feira.

