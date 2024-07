A- A+

Guerra Premier de Israel exige controle sobre fronteira entre Gaza e Egito para discutir cessar-fogo Benjamin Netanyahu argumentou que controle seria necessário para impedir que o Hamas tivesse acesso a novos armamentos via Egito

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, impôs como condição para qualquer negociação que envolva uma suspensão da guerra com o Hamas que o Exército israelense mantenha o controle sobre o que chamou de "pontos-chaves" da fronteira entre a Faixa de Gaza e o Egito.

A condição foi discutida pelo premier nesta quinta-feira.

Netanyahu comentou sobre a exigência após o retorno à Israel de uma delegação de negociadores que foram enviados ao Catar, para retomar conversas com negociadores sobre uma possível trégua e troca de reféns.

De acordo com o premier, o controle da zona seria estratégico para impedir que o Hamas recebesse armas pela via Egito.

O primeiro-ministro não especificou se a medida seria permanente, mas disse que essa é uma das quatro condições impostas por Israel para um cessar-fogo.

O impacto da imposição israelense nas negociações não está claro.

O Gabinete de Netanyahu indicou que uma delegação liderada pelo Shin Bet, o serviço de segurança interna de Israel, está a caminho do Cairo para continuar as conversas com os mediadores — Egito, Catar e EUA são os principais intermediários entre o governo israelense e o Hamas.

