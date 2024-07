A- A+

guerra no oriente médio Faixa de Gaza: Defesa Civil afirma que encontrou cerca de 60 corpos na Cidade de Gaza Corpos são encontrados na Faixa de Gaza depois que o Exército Israelense decretou o fim de uma dura ofensiva de duas semanas na região

A Defesa Civil da Faixa de Gaza, território palestino governado pelo Hamas, afirmou nesta quinta-feira (11) que encontrou cerca de 60 corpos no bairro de Shujaiya, depois que o Exército Israelense decretou o fim de uma dura ofensiva de duas semanas nesta região.

O porta-voz da agência, Mahmoud Basal, disse em um comunicado que após a retirada das forças israelenses do bairro de Shujaiya, na Cidade de Gaza, "as equipes da Defesa Civil, juntamente com os moradores, conseguiram recuperar até agora cerca de 60 mártires".

