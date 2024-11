PSOL lança candidatura de pastor Henrique Vieira (RJ) à presidência da Câmara

A- A+

A bancada do PSOL pretende oficializar o lançamento da candidatura do deputado federal Henrique Vieira (RJ) à presidência da Câmara nesta terça-feira, 26, em entrevista coletiva à imprensa em Brasília.

A informação é da assessoria de imprensa da legenda. Na ocasião, Vieira deve apresentar um programa de gestão com pontos para a condução do Legislativo.

O PSOL é minoria na disputa pela eleição à Câmara, já que a maioria dos partidos anunciou apoio formal à candidatura de Hugo Motta (Republicanos-PB). A base do governo também está com o líder do Republicanos.

A eleição está marcada para fevereiro do ano que vem. O vencedor vai suceder ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), no cargo.

