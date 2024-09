PT pode virar nanico no Senado após eleição de 2026; confira a coluna desta segunda (23)

A- A+

“Não vai dar conta de resolver os incêndios” Ronaldo Caiado, governador de Goiás, lembrando o despreparo do governo Lula no Sul

PT pode virar nanico no Senado após eleição de 2026

O PT de Lula já faz o diabo para não virar partido nanico no Senado, em 2026. Hoje, a bancada tem só nove senadores, mas seis deles estão no fim do mandato e terão de passar pelo crivo das urnas, na próxima eleição majoritária. Aí é onde mora o perigo para a esquerda, com o crescimento da direita. Entre petistas em fim de mandato estão o líder do partido, Jaques Wagner (BA), o ex-ministro da Saúde Humberto Costa (PE) e o volúvel Randolfe Rodrigues (AP), que retornou ao partido.

Grupo fechado

Paulo Paim (RS), Fabiano Contarato (ES) e Rogério Carvalho (SE) fecham a lista de senadores do PT que irão encarar as urnas em 2026.

Prioridade

A oposição definiu como prioritária a disputa pelo Senado porque seu maior projeto é promover o impeachment de Alexandre de Moraes.

Tribunal do STF

Só o Senado pode promover o impeachment contra ministros do STF, mas, a rigor, só o presidente da Casa pode instaurar o processo.

Papo de bastidor

A oposição pretende condicionar apoio à eleição de Davi Alcolumbre (União-AP) a um pacto para abrir processo de impeachment já em 2025.

Briga alagoana pode render votos para Elmar

O deputado Elmar Nascimento (União-BA) se vê “traído e abandonado” na disputa pela presidência da Câmara por Arthur Lira (PP-AL), atual ocupante do cargo, mas ainda não admite publicamente. Acha que ficou pendurado na broxa esperando o apoio público de Lira. Os aliados do baiano apostam em uma briga alagoana para reverter votos: o rival Hugo Motta (Rep-PB) tem apoio de Isnaldo Bulhões (MDB-AL), aliado do clã Calheiros, rivais de Lira. Ciente de que “política não se faz com o fígado”, Elmar ainda aguarda apoio de Lira contra Motta, Bulhões e os Calheiros.

Com a barriga

O PP de Lira, que se inclina para Motta, só irá fechar apoio a candidato após as eleições de outubro. O projeto da anistia pesará na decisão.

Pêndulo do PL

Motta prometeu a Lula que não apoiará anistia aos presos políticos do 8 de janeiro, o que afasta os cobiçados 91 votos da bancada do PL.

Morde e assopra

Elmar Nascimento promete apoiar o projeto de anistia. Para agradar os governistas, atua para livrar Glauber Braga (Psol-RJ) de cassação.

Devolve aí, BC

Deputados da oposição querem barrar o confisco do governo Lula do dinheiro esquecido em bancos. Considerando que o Banco Central sabe quem são os esquecidos e seus CPFs, que devolva o dinheiro via pix.

Vedado

O presidente do Tribunal de Contas da União quer o Congresso proibindo servidores do TCU a exercerem a advocacia privada. Bruno Dantas diz que seria para prevenir “conflito de interesses.” Porque ele não impõe essa proibição, como presidente do TCU, é um mistério.

Declínio petista

O PT perdeu 1.731 candidatos a prefeito e vereador entre as eleições de 2020 e a disputa deste ano. Em 2012, auge do partido, eram 44.733 candidatos filiados ao PT, este ano despencou para 30.129.

MDB encolheu

Nas eleições municipais de 2024, o MDB é novamente o partido com o maior número de candidatos a prefeito e vereador: 44.480. Apesar disso, o partido perdeu 700 candidatos em relação à eleição anterior.

Motoboys na mira

Gilvan Maximo (Rep-DF) quer regulamentar o serviço de motoboy de app. Apresentou projeto exigindo curso de direção defensiva, sob pena de o motoqueiro sem certificado ficar proibido de trabalhar.

Explica aí, Macaé

Nem esquentou a cadeira como ministra de Direitos Humanos, Macaé Evaristo já é alvo de pedido de convocação para explicar ações para pessoas com deficiência. Deveria, antes, explicar as denúncias de corrupção, improbidade e superfaturamento em compras públicas.

História de violência

O atentado contra Gerald Ford, então presidente dos EUA, completou 49 anos neste domingo (22). A autora da tentativa de assassinato, Sara Jane Moore deu um tiro que passou a 15 cm da cabeça do americano.

Conta oficial

No dia 16 de setembro, diz o Senado, o Brasil registrou 1.795 novos focos de incêndio. Durante os primeiros 15 dias a do mês foram mais de 57 mil, aumento de 132% em relação ao mesmo período de 2023.

Pensando bem...

...queimada grave, na Esplanada, é a de filme.

PODER SEM PUDOR

Fé no emprego

Ditador acha que pode tudo, talvez por isso Getúlio Vargas resolveu mudar a denominação de muitos municípios, em 1938, e acabou gerando confusão. Na Paraíba, Misericórdia virou Itaporanga, pela vontade do prefeito Praxedes Pitanga. A oposição protestou. Em meio à guerra, numa missa, um funcionário da prefeitura rezou em voz alta: “Salve Rainha, mãe de Itaporanga...” O padre reclamou, ele explicou: “Mas, seu padre, se a gente disser ‘Misericórdia’ o Praxedes demite...”

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

