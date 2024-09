Putin fracassou na guerra na Ucrânia, afirma Biden na ONU

A- A+

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou, nesta terça-feira (24), ante a ONU que o presidente russo, Vladimir Putin, "fracassou" em sua invasão da Ucrânia e instou a ONU a manter seu apoio a Kiev até a vitória.

"A boa notícia é que a guerra de Putin não conquistou seu objetivo principal. Pretendia destruir a Ucrânia, mas a Ucrânia segue sendo livre. Pretendia enfraquecer a Otan, mas a Otan é maior, mais forte e está mais unida que nunca", declarou Biden em seu último discurso ante a Assembleia Geral da ONU como presidente.

"Acabar com a guerra"

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, instou Israel e o Hamas, nesta terça-feira (24), a finalizarem uma proposta de cessar-fogo, dizendo às Nações Unidas que está empenhado em acabar com a guerra em Gaza.

"Agora é a hora de as partes finalizarem os seus termos", disse ele sobre o acordo mediado por EUA, Catar e Egito, que "trará os reféns para casa e garantirá a segurança de Israel e Gaza das garras do Hamas, aliviará o sofrimento em Gaza e acabará com esta guerra”, declarou o presidente americano na Assembleia Geral da ONU.

"Guerra em grande escala"

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, alertou sobre o perigo de uma "guerra em grande escala" no Líbano, durante um discurso nesta terça-feira (24) ante a Assembleia Geral da ONU.

"Uma guerra em grande escala não beneficia ninguém. Embora a situação tenha se agravado, ainda é possível uma solução diplomática", acrescentou.

