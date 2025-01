A- A+

Educação Raquel Lyra defende que novo secretário de educação deve ser nome técnico e político A poucos dias do início do ano letivo, pasta segue sendo comandada pelo interino, Gilson Filho

A poucos dias do início do ano letivo nas escolas estaduais de Pernambuco, a governadora Raquel Lyra (PSDB) ainda não definiu quem será o novo secretário de educação após a saída de Alexandre Schneider. Apesar de especulações em torno de nomes técnicos e políticos para o cargo, a governadora enfatizou que a escolha deve combinar ambas as características. “Todo mundo tem que fazer as duas coisas”, declarou Raquel Lyra ao ser questionada sobre o perfil do futuro titular da Secretaria de Educação.

Raquel Lyra demonstrou não ter pressa na escolha e defendeu o trabalho do secretário interino, Gilson José Monteiro Filho.

“O secretário de educação está designado. Gilson tem ampla experiência, já trabalhou na área e está lá desde o início do nosso mandato e está respondendo pela Secretaria. Nós estamos trabalhando para a volta às aulas e já já a gente começa a entregar nas escolas, fardamento e kit escolar”.

Se você quer ficar por dentro de tudo que acontece na política do nosso Estado, clique aqui, cadastre-se e receba diariamente as atualizações do Blog da Folha no seu email.

Veja também