Raul Henry será secretário de Relações Institucionais do Governo João Campos

O ex-deputado federal Raul Henry (MDB) será secretário de Relações Institucionais do Governo João Campos. Com ampla experiência política, ele será responsável pela articulação institucional da gestão recifense.

"O nosso time será reforçando com o ingresso de Raul Henry, na Secretaria de Relações Institucionais da Prefeitura do Recife. Raul é um dos melhores quadros da política pernambucana e do Brasil e vai nos ajudar muito junto aos demais poderes e as instituições, na construção de parcerias e no diálogo permanente em pautas e projetos de interesse da cidade", afirmou o prefeito do Recife, em anúncio do novo secretário nas redes sociais.

Biografia

Raul Henry é economista com mestrado em Gestão Pública com foco em educação. Foi vice-prefeito e secretário de Cultura, Turismo e Esportes da Cidade do Recife. Exerceu um mandato de deputado estadual e três de deputado federal. Tanto na Assembleia Legislativa de Pernambuco, quanto na Câmara dos Deputados, foi membro titular da Comissão de Educação.



No Governo do Estado, ocupou os cargos de secretário de Educação e Cultura, secretário de Planejamento e secretário de Desenvolvimento Econômico. De 2014 a 2018, foi vice-governador de Pernambuco. Atuou, ainda, como membro do Conselho do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e do Conselho Nacional de Educação. Atualmente é consultor em educação.

