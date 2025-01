A- A+

Planalto Relógio do século XVII restaurado após 8 de janeiro é acomodado no gabinete de Lula Equipamento foi trazido ao território brasileiro pela família real portuguesa em 1808

O relógio de Balthazar Baltimore, destruído durante os ataques do 8 de janeiro pelo mecânico Antônio Cláudio Alves Ferreira, foi acomodado no gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto.

Em uma postagem nas redes sociais nesta quarta-feira, Lula aparece mostrando o relógio ao ministro dos Transportes, Renan Filho.

— O relógio simboliza a vitória da democracia contra o 8 de janeiro — diz o presidente no vídeo.

O equipamento retornou ao Palácio do Planalto no dia 7 de janeiro após passar por uma restauração na Suíça. O artefato foi exposto durante o evento de dois anos da invasão às sedes dos Três Poderes.

Fabricado no Século XVII, o relógio foi um presente da corte francesa para Dom João VI e foi trazido ao território brasileiro pela família real portuguesa em 1808. A relíquia fazia parte do acervo do Palácio do Planalto e sua reparação ocorreu após uma parceria do governo brasileiro com a embaixada suíça.

Responsável pela destruição do objeto, o mecânico do interior de Goiás, Antônio Cláudio Alves Ferreira, foi condenado pelo STF a 17 anos de prisão pelos crimes de associação criminosa armada; abolição violenta do Estado Democrático de Direito; golpe de Estado; dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima.

Veja também