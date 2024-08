Romário declara voto a Paes e diz que não foi convidado para campanha de Ramagem

A- A+

Romário, senador do PL, declarou voto ao prefeito Eduardo Paes (PSD) na corrida para prefeitura do Rio.

Apesar de seu partido ter lançado Alexandre Ramagem, hoje principal adversário do prefeito, o senador diz que não foi convidado para participar da campanha.

Romário repete o que fez na eleição de 2020, quando contrariou o seu partido.

A ausência de Romário foi percebida na manhã desta sexta-feira, no primeiro dia de campanha de Ramagem, quando os dois outros senadores do PL — Flávio Bolsonaro e Carlos Portinho — caminharam com o ex-presidente da Abin na Central do Brasil.

— Realmente não fui convidado, mas sou Eduardo [Paes] — afirma o ex-jorgador.

O apoio à reeleição de Paes ainda não tinha sido divulgado pelo senador, mas, segundo ele, todos sabem da sua relação com o prefeito. Ao ser perguntado se sua posição causou algum desconforto com o partido, Romário respondeu que "até o momento, ninguém falou nada".

— Todo mundo sabe da minha relação com o prefeito. Não sei se ele quer que eu participe da campanha dele ou se terei tempo para isso, mas meu voto é no Eduardo — disse.

A ausência do senador, porém, não causou mal-estar para os envolvidos na campanha, e sim o contrário.

O Globo apurou que aliados de Ramagem estão procurando associar seu nome com o de Bolsonaro e que a presença de Romário não ajuda a trazer os votos ideológicos dos apoiadores do ex-presidente.

Em 2022, na campanha que o reconduziu ao Senado, Romário chegou a esconder o então presidente e candidato à reeleição de seus santinhos.

Para alguns integrantes do partido, Romário é visto como “um traidor” por não ter a posição alinhada ao núcleo duro do bolsonarismo.

Em abril, por exemplo, o nome de Romário foi vaiado por bolsonaristas em um ato em Copacabana, na Zona Sul do Rio.

A reação negativa aconteceu quando seu nome foi citado por Valdemar Costa Neto ao elencar algumas figuras da política fluminense.

Enquanto os senadores do PL Flávio Bolsonaro e Carlos Portinho estiveram com Ramagem na manhã desta sexta-feira, Romário cumpriu uma agenda discreta no primeiro dia de campanha do irmão Ronaldo Faria, de 57 anos, como candidato a vereador.

Eles estiveram no Largo da Penha conversando com eleitores.

