Rui Costa admite insatisfação de deputados por causa de bloqueio de emendas

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, admitiu nesta quinta-feira que há uma insatisfação do Congresso com o governo por causa da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre as emendas parlamentares.

Para Costa, foi essa insatisfação que provocou um placar apertado na votação do regime de urgência de propostas do pacote de ajuste do governo federal na quarta-feira.





— As emendas estavam completamente bloqueadas. Havia e há uma insatisfação parlamentar pela não execução das emendas em função do bloqueio por decisão judicial. Só esta semana tivemos o desbloqueio parcial ou condicionado das emendas. Então acho que a votação apertada é muito reflexo disso — disse o ministro, após participar da abertura de um seminário realizado pelo PT em Brasília.

Rui Costa disse que as medidas propostas podem ser aperfeiçoadas e defendeu o diálogo para dissipar o clima de insatisfação.

— Nós vamos intensificar o diálogo. Não temos dúvida da aprovação das medidas e de eventual aperfeiçoamento daquilo que está lá.

