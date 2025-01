Ruralista e anfitrião de Bolsonaro nos EUA: saiba quem é o empresário citado por Cid em sua delação

A- A+

O empresário do agronegócio Paulo Junqueira foi citado na primeira delação premiada de Mauro Cid como integrante de um grupo de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) considerado "mais moderado".



Segundo os detalhes do depoimento do tenente-coronel, revelados com exclusividade pelo colunista do Globo Elio Gaspari, o ruralista foi apontado como responsável por "financiar a viagem do presidente aos Estados Unidos", na véspera da posse de Lula, em 2023. Bolsonaro também ficou hospedado na casa de Junqueira em Orlando (Flórida) na época.

Presidente do Sindicato e da Associação Rural de Ribeirão Preto, Junqueira era conhecido por sua proximidade ao ex-mandatário, convidando-o regularmente para participar de feiras agrícolas como o Agrishow, uma grande exposição anual em seu município.



A relação entre os dois, no entanto, ganhou maior evidência quando o ruralista recebeu Bolsonaro em sua residência nos Estados Unidos, em fevereiro de 2023.

Após uma temporada na casa do ex-lutador de MMA José Aldo, Bolsonaro seguiu para a propriedade de quatro suítes do empresário do agronegócio. Foi nesta casa em que ele também publicou um vídeo chorando ao escutar o cantor sertanejo Rick, que faz dupla com Renner, cantar um louvor.



Ele estava ao lado de Pedro Guimarães, ex-presidente da Caixa Econômica Federal demitido após acusações de assédio sexual. No local, o ex-presidente também recebeu visitas do filho Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e do ex-ministro do Turismo Gilson Machado (PL-PE).

Durante a estada do ex-presidente, Junqueira ficou hospedado em um imóvel próximo, a apenas dois quarteirões de distância.

Como também revelou o colunista do Globo Lauro Jardim, mensagens entre Cid e Marcelo Câmara, coronel do Exército também preso pela PF, interceptadas pelas autoridades no caso das joias dão conta de que Bolsonaro recebeu uma “encomenda” com um cartão e dinheiro de Junqueira durante sua estada nos Estados Unidos.



A entrega teria sido feita pelo genro do ruralista, Samuel Oliveira, que deixou o Brasil em 29 de dezembro de 2022 rumo aos EUA e só retornou em 5 de janeiro de 2023.

As investigações também apontaram que o ex-presidente pode ter usado dinheiro em espécie para custear despesas em dólar durante seu refúgio em solo americano. Seriam, segundo a PF, “proventos obtidos por meio da venda ilícita das joias desviadas do acervo público brasileiro”

O Globo tentou contato com Paulo Junqueira e Samuel Oliveira, mas foi informado pelo escritório do empresário que eles estariam em viagem ao exterior com a família.

