Tramontina Saiba quem é Carlos Tramontina, o apresentador que expulsou Pablo Marçal do debate Jornalista, de 68 anos, já foi editor-chefe de diversos programas da TV Globo e ancorou a 2ª edição do SPTV por 24 anos

O jornalista Carlos Tramontina ganhou destaque nas redes sociais e foi um dos nomes mais buscados, nesta terça (24), no Google. Tramontina se tornou o centro das atenções, depois de expulsar Pablo Marçal (PRTB) do debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, ontem (23), promovido pelo Flow Podcast.

A exclusão de Marçal do programa se deu após o mediador Carlos Tramontina solicitar, por duas vezes, que o candidato encerasse as acusações e xingamentos, que iam de encontro com o regulamento previamente acordado entre os participantes, contra o atual prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes.

Desclassificação

Em entrevista à CNN, o jornalista Carlos Tramontina afirmou que a atitude de Marçal foi resultado de um “projeto da desclassificação”, já que o comportamento de Marçal durante o debate teria sido diferente do adotado nos minutos finais, afirmando que o candidato intencionou a expulsão nos últimos minutos.

Soco no rosto

Depois da expulsão, que antecedeu mais um episódio de agressão no cenário que antecede as eleições municipais, dessa vez entre os assessores de Marçal e Nunes, a atitude de Tramontina viralizou nas redes.

Tramontina

Porém, essa não é a primeira vez que o nome do jornalista Carlos Tramontina performa em alta nas redes. Em 2019, um vídeo de Tramontina iniciando o noticiário Boletim Radar SP viralizou na internet, quando o apresentador acabou se confundindo com a matéria que seria apresentada em seguida e falou “seis e ônibus”, na hora de informar o horário ao telespectador.

Na época, o veterano lidou com a situação com humor e recentemente declarou em programa da RedeTV que o episódio “o humanizou”, justificando que o incidente ajudou a tirar “a aura de perfeição que todo apresentador tem que ter”.

Além do Boletim Radar SP, Carlos Alberto Tramontina, de 68 anos, já foi editor-chefe de diversos programas da TV Globo e ancorou a 2ª edição do SPTV por 24 anos. Durante a passagem na emissora, o jornalista também apresentou o Jornal do Globo, entre 2017 e 2022, como também contribuiu de outras formas na programação do canal, como na apuração paulistana do Carnaval Globeleza.

O repórter também é autor de livros que abordam temáticas do jornalismo até temas como alpinismo, atividade que tem como hobby.

