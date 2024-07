Se renunciar pela quinta vez, Datena vira folclórico

A- A+

Ao deixar no ar a pergunta “Se Biden renunciou, por que eu não posso?”, o apresentador de TV, Luiz Datena, da Band, agora filiado ao PSDB, deu a senha de que pode jogar a toalha mais uma vez, desta feita para a Prefeitura de São Paulo. Num PSDB cuja divisão virou um dos principais traços do partido, Datena mal chegou e já está aprendendo como a banda toca no ninho. Se renunciar, será pela quinta vez, tornando-se uma figura folclórica no mundo da política.



Uma ala dentro do PSDB defende lançar Fernando Alfredo, ex-presidente da legenda em São Paulo, como pré-candidato à Prefeitura de São Paulo e forçar a realização de prévias contra o apresentador. Dentro do partido, a recente declaração de Datena de que poderia desistir — mais uma vez — da corrida eleitoral também deu munição para que alas dentro do partido anunciassem o apoio à campanha de reeleição do atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB).

“Se o Biden pode desistir a qualquer momento, por que eu não posso? Desde o começo, falei: se me sacanearam, eu desisto mesmo”, disse o apresentador ao jornal Folha de São Paulo, na última segunda-feira. O presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, por sua vez, declarou em mais de uma ocasião seu apoio à candidatura de Datena.

“O Datena sabe que o PSDB não é um partido dirigido por golpistas ou sacanas”, disse Perillo à Folha de São Paulo. O apresentador cancelou, na última terça-feira, um compromisso de campanha — Datena visitaria o Sindicato Patronal dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios de São Paulo.

O PSDB é o 11º partido ao qual o apresentador já foi filiado. Datena já desistiu de pré-campanhas em quatro ocasiões desde 2015. Desta vez, promete ser diferente caso “não seja sacaneado” ou “encham o saco”.

O PSDB marcou uma convenção para o próximo sábado para oficializar a candidatura de Datena à Prefeitura de São Paulo. A convenção do partido acontecerá, inclusive, no mesmo dia do evento que oficializará a deputada federal Tabata Amaral como candidata do PSB ao cargo.

Ainda há esperança, cada vez mais distante, por parte da campanha de Tabata de que Datena ocupasse o cargo de vice-prefeito na chapa da deputada. A expectativa dos tucanos é de que, desta vez, a candidatura do apresentador da Bandeirantes saia do papel.

