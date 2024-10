A- A+

ELEIÇÕES 2024 Segundo turno: André e Evandro, empatados em 45%, fazem de Fortaleza a eleição mais imprevisível Segundo turno: nos votos válidos, o cenário se repete, cada qual com 50%. A definição do vencedor promete ser emocionante

Maior PIB do Nordeste, Fortaleza, a charmosa capital cearense, virou palco da disputa mais acirrada e mais imprevisível de segundo turno para prefeito. Segundo pesquisa do Real Time Big Data de ontem, contratada pela TV Record, André Fernandes, do PL, e Evandro Leitão, do PT, aparecem empatados com 45% das intenções de voto.

Nos votos válidos, o cenário se repete, cada qual com 50%. Por outro lado, o apoio de integrantes do PDT cearense à candidatura de André Fernandes (PL) em Fortaleza aprofundou o racha na legenda do ex-ministro Ciro Gomes e o afastamento do PT. O bolsonarista disputa o segundo turno contra o petista Evandro Leitão na cidade, a maior do Nordeste.

As siglas romperam a aliança estadual nas eleições de 2022, mas seguem alinhadas no plano nacional. Dos oito vereadores eleitos pelo PDT em Fortaleza, seis declararam apoio a Fernandes e apenas um não se manifestou. O prefeito José Sarto (PDT), que amargou o terceiro lugar no primeiro turno, optou pela neutralidade.

Quem também endossou a candidatura da extrema-direita foi Roberto Cláudio (PDT), prefeito da capital cearense por dois mandatos. O movimento de apoio a Fernandes provocou uma reação da Juventude Nacional do partido, que considerou a decisão “um absurdo”.

Escreveu o grupo: “A derrota e as diversas injustiças sofridas não são justificativas para bater continência para o bolsonarismo e para extrema-direita mais bizarra que já existiu neste País”. O texto foi suficiente para provocar uma reação de Ciro Gomes, que refutou a possibilidade de ser um “puxadinho do PT”.

O presidente nacional interino do PDT, André Figueiredo, recomendou neutralidade, mas disse que a sua posição pessoal é votar no candidato petista. Com o apoio de seus colegas a André Fernandes, Figueiredo gravou um vídeo ao lado de Evandro Leitão, afirmando acreditar nos ideais de Leonel Brizola e enfatizou estar “lado a lado com aqueles que verdadeiramente defendem a democracia”.

