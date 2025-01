A- A+

BASTIDORES Sete deputados federais e dois suplentes viram prefeitos. Entenda A Constituição Federal institui o primeiro dia do ano posterior às eleições municipais como a data para a posse dos prefeitos e vice-prefeitos eleitos.

Dos 16 deputados federais que disputaram as eleições municipais em Prefeituras pelo País, apenas cinco foram eleitos e mais dois suplentes. Dessa forma, onze já retornaram à Câmara dos Deputados. Com a posse dos novos prefeitos, na quarta-feira passada, os cinco deputados federais e os dois suplentes trocaram o expediente do Congresso Nacional por Prefeituras nos seus Estados.

A Constituição Federal institui o primeiro dia do ano posterior às eleições municipais como a data para a posse dos prefeitos e vice-prefeitos eleitos. Com a renúncia dos eleitos, suplentes assumem o mandato na Câmara dos Deputados. Os partidos que mais elegeram congressistas como prefeitos foram o PSD, de Gilberto Kassab; e o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com dois cada. O União Brasil também elegeu um nome.

Abílio Brunini (PL) venceu o segundo turno em Cuiabá (MT) contra o petista Lúdio Cabral. Já Márcio Correa (PL) comandará Anápolis (GO) após também vencer o pleito contra um candidato do PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva: Antônio Gomide. Em Natal, Paulinho Freire (União Brasil) venceu a também deputada Natália Bonavides (PT). Em Cauacaia (CE), Naumi Amorim (PSD) foi eleito para o primeiro mandato contra o candidato Waldemir Catanho (PT). O município cearense foi o único a realizar o segundo turno além da capital Fortaleza.

O MDB e o PSD saíram como os maiores vencedores das eleições municipais de 2024 nas 26 capitais brasileiras. Os dois partidos serão os que vão comandar o maior número de capitais a partir de 2025, com cinco capitais cada. Controlado por Gilberto Kassab, o PSD superou o boicote de bolsonaristas e elegeu, no segundo turno, os prefeitos de Belo Horizonte e Curitiba. No primeiro turno, venceu em Florianópolis, Rio de Janeiro e São Luís.

Os parlamentares eleitos prefeitos são: Abilio Brunini (PL-MT) em Cuiabá (MT); Alberto Mourão (MDB-SP) em Praia Grande (SP); Carmen Zanotto (Cidadania-SC) em Lages (SC); Dr. Benjamim (União-MA) em Açailândia (MA); Gerlen Diniz (PP-AC) em Sena Madureira (AC); Hélio Leite (União-PA) em Castanhal (PA); Paulinho Freire (União-RN) em Natal (RN); Ricardo Silva (PSD-SP) em Ribeirão Preto (SP); e Washington Quaquá (PT-RJ) em Maricá (RJ).





