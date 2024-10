A- A+

Eleições Sete prefeitos de capitais são reeleitos no 1º turno Com 26,5% das urnas apuradas em todo o país, quatro prefeitos já foram reeleitos

Em sete capitais, as urnas já confirmaram as pesquisas eleitorais divulgadas na véspera e garantiram a vitória dos prefeitos já no primeiro turno.

No sábado, as pesquisas realizadas pela Quaest e Datafolha apontaram que em 12 capitais havia chances de vitória dos mandatários sem a necessidade de segundo turno.

Os levantamentos se confirmaram principalmente nas cidades em que prefeitos usufruíam de larga vantagem, como Bruno Reis (União Brasil) reeleito com 78% dos votos válidos contados com 76% da apuração.

O mesmo aconteceu no Recife, com João Campos (PSB). O prefeito de capital com a maior aprovação nas urnas, entretanto foi Dr. Furlan (MDB), em Macapá. Com 79% das urnas apuradas, ele já tinha garantido a reeleição com 84% dos votos válidos.

Com gestões bem avaliadas, João Campos e Bruno Reis praticamente não tiveram suas intenções de votos alteradas desde o início da corrida eleitoral, se mantendo com a preferência de cerca de sete a cada dez eleitores em todos as pesquisas realizadas.

Pesquisas apontavam maior número de reeleições desde 2008

Pesquisas de intenção de voto divulgadas ontem, véspera do primeiro turno, indicavam a tendência de reeleição de mais da metade dos prefeitos de capitais, o melhor resultado para o continuísmo político desde 2008, segundo levantamento pelo Globo.

Em 12 das 20 capitais onde prefeitos estão disputando a reeleição, os mandatários apareceram com pelo menos 50% dos votos válidos nos levantamentos feitos pela Quaest e Datafolha.

Caso os números se confirmem nas urnas, esse será o melhor desempenho de prefeitos na disputa à reeleição desde 2008. Há quatro anos, em eleição realizada durante a pandemia da Covid-19, seis prefeitos ganharam a eleição já no primeiro turno. Naquele ano, entretanto, 13 prefeitos tentaram a recondução ao cargo.

Em 2016, em meio à crise econômica e política que atingia o país, com o impeachment de Dilma Rousseff, sete dos 20 prefeitos conseguiram a reeleição no primeiro turno, ou 35%. O pior resultado em números absolutos aconteceu em 2012, quando apenas quatro conseguiram um segundo mandato. Contudo, naquela eleição apenas oito prefeitos tentaram a reeleição

Em contrapartida, em 2008, foram reeleitos 13 prefeitos já no primeiro turno entre os 20 candidatos, que também foi o melhor resultado proporcionalmente (65%) desde a primeira vez em que prefeitos puderam tentar a reeleição, nas eleições municipais de 2000.

