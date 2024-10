Severino Ramos: "Por duas vezes bati na trave, mas agora cheguei"

Ao sair vitorioso das urnas na quarta vez em que disputou a Prefeitura do Paulista, o prefeito eleito Severino Ramos (PSDB) afirmou que o apoio da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), foi fundamental para, finalmente, chegar a conquistar o poder municipal.



Ramos foi eleito, no último domingo, com 120.228 votos (73,36% dos votos válidos), contra o candidato do PSB, Junior Matuto, que recebeu 43.656 votos (26,64% dos votos válidos). Em entrevista à Folha, ele comentou o desempenho e disse que vai buscar o auxílio do Estado para recuperar a cidade.



"Por duas vezes, bati na trave, sem usar artifícios que a política antiga usa. Dessa vez, tive o apoio sereno da governadora do Estado, dos amigos, e aí a coisa fluiu. Das outras vezes eu nunca tive o apoio maciço, faltava alguma coisa, algum incremento", comentou.



Na primeira reunião com a governadora Raquel Lyra, ainda sem data, Ramos já tem a pauta. "Paulista precisa de um choque de gestão, que a gente possa recuperar a saúde e a educação. Tem um litoral lindo, a gente precisa fazer a engorda no nosso programa de governo, e também resgatar a cultura e os animais que estão abandonados nas ruas", acrescentou.



O prefeito eleito enfatizou que pretende fazer o município de Paulista voltar aos tempos de alta produção. "Aqui eu cheguei, casei, criei meus filhos e netos, agora estou criando os bisnetos. Tenho certeza absoluta de que essa cidade que conheço pode voltar a ser a cidade de quando eu cheguei. Empregava seu povo, o povo era contente, a cidade cheirava a eucalipto e era conhecida como cidade dos chaminés, pelas fábricas."



Saúde



O prefeito comentou as especulações sobre sua saúde. Durante a campanha, houve rumores de que ele não estaria bem. Segundo Ramos, essa narrativa foi criada por adversários que não tinham argumentos contra ele. "Posso dizer com muita honra que sou ficha limpa, sempre preservei a questão de honrar meus amigos, minha família. Não tinham argumentos para me chamar de alguma coisa, de corrupto, de ladrão, aí criaram esse mecanismo de dizer que eu estava morrendo. Me mataram diversas vezes, mas Ramos está vivo e conhece Paulista", ressaltou.



O tucano relembrou que fez uma cirurgia há três anos, mas garantiu estar curado. "Foi uma cirurgia de próstata, coisa natural de um homem que tem 75 anos. Graças a Deus estou curado e tocando a vida como qualquer cidadão que já teve e se curou. Não tenho nenhuma dificuldade em dizer isso", frisou Ramos.



Felipe Andrade (PSD)



Outra especulação da campanha foi sobre o vice-prefeito de Ramos, Felipe Andrade (PSD). Informações contrárias à chapa apontavam para a influência dele sobre o tucano e garantiam que ele governaria no lugar do prefeito.



"Felipe é um grande parceiro, um homem que tem visão administrativa. Eu também conheço o que é administração. Administrei várias empresas no Recife, na área do comércio, sou membro da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Brasil. Felipe será um grande reforço para que possamos fazer uma boa gestão. Não existe isso. Ramos é uma coisa e Felipe é outra, mas o pensamento é o mesmo: transformar Paulista em uma grande cidade", afirmou Ramos.



Eleições 2026



O prefeito ainda comentou sobre as eleições para o Governo do Estado em 2026. Na opinião dele, Raquel e Priscila estão fortalecidas e o prefeito do Recife, João Campos (PSB), terá que refletir se sairá candidato.



"A grande vitoriosa foi a governadora. Olinda e Paulista foram fundamentais, o povo deu uma grande resposta. O povo estava ansioso e queria mudança, porque vinha reprimido desses 20 anos - vamos respeitar isso trabalhando muito. Ele (João) vai ter que pensar muito, porque Raquel está se fortalecendo junto com sua equipe, com Priscila, acho que João vai ter que repensar o que ele pode fazer ou não", destacou.