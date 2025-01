Sidônio diz que mudará comunicação de Lula nas redes e prega estética "simples" e "sujinha"

A- A+

O ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Sidônio Palmeira, afirmou nesta quinta-feira que irá mudar a forma como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se comunica nas redes sociais.

Em uma plenária para deputados e a militância petista, o publicitário deu uma série de orientações sobre conduta no ambiente digital, onde pregou uma estética mais "simples", "sujinha" e "soltinha" de conteúdo.

— Vamos mudar formato de como presidente se comunica nas redes, ele tem um estilo, fala com facilidade e está com muita disposição de fazer diferente, querendo explicar, falar e fazer. Ele quer divulgar as ações, quer mostrar o que ele faz. E para vocês é importante engajar, curtir e compartilhar tudo quanto é mensagem do governo — afirmou Sidônio para um público de 3,2 mil pessoas que acompanharam a plenária virtual.

Sidônio também criticou conteúdos "pasteurizado" e padronizados nas redes sociais e defendeu que cada militante converse do seu jeito com seus seguidores.

— A beleza está na diferença. Se fazer tudo pasteurizado, tudo igual, tudo montadinho, trabalhado, não dá. Rede social gosta das coisas sujinhas, sujinhas no bom sentido, aquele negócio mais soltinho, mais simples. É isso que precisa buscar, a beleza da militância de vocês, a beleza das pessoas mais simples do interior. É isso que faz com que a gente possa buscar engajamento. Comunicação não só são palavras, são gestos, palavras, olhar, entonação, aumentar tom de voz, tudo isso chama atenção. Quem sabe fazer isso melhor que ninguém é o povo. O presidente tem alcance tremendo, mas você também tem alcance segmentado. E, se todos fizerem isso, imagina o alcance disso.

O novo chefe da comunicação do governo afirmou que, enquanto se pensa muito no adversário, a esquerda não percebe que tem capacidade para fazer disputa política nas redes sociais. O publicitário diz que a rede social não é só "informação e conteúdo", mas emoção e brincadeira. Sidônio também pontuou por que a direita tem melhor desempenho digital.

— O que tem de diferente que a direita faz que a esquerda não pode fazer? Tirando a mentira e o ódio. A gente pode trabalhar sem isso, mas eles têm uma coisa: eles falam sempre do mesmo assunto, todos estão lá postando, deputados, absolutamente todos, e crescem com isso. E colocam aquilo como tarefa. A gente não pode fazer isso? Claro que pode. E a gente pode fazer de uma forma interessante, que é com a verdade.

A fala do ministro foi acompanhado da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, do secretário Nacional de Comunicação da legenda, Jilmar Tatto, e do novo líder do PT na Câmara, Lindenberg Farias.

Sidônio pontuou que é preciso se concentrar em um assunto por dia e pautá-lo. Afirmou que apoiadores do presidente não devem ter medo de fazer a defesa do governo no ambiente digital.

— Se tem algo do governo, boa notícia, tem que curtir, comentar, curtir os comentários, compartilhar nos stories, passar pelo zap para grupo de amigos, para lista de transmissão, buscar discutir. Ou promove uma discussão pessoalmente de ação do governo na sua cidade. Uma coisa que pediria a vocês: o que é fake news não passe a adiante, não tem sentido comentar fake news.

Veja também