STF elege Cristiano Zanin como ministro substituto do TSE

O ministro Cristiano Zanin foi eleito pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quarta-feira para ocupar o cargo de ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A votação foi unânime e feita de forma simbólica no plenário da Corte.

A escolha de Zanin para o cargo de ministro substituto do TSE atende a um rodízio previsto na própria composição do tribunal eleitoral. O TSE é formado por sete juízes: três integrantes do STF, dois membros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dois juristas eleitos pelos advogados. Além dos titulares, há um juiz substituto para cada uma das cadeiras.

– Toda ajuda é bem-vinda e a de Vossa Excelência, tão qualificada e comprometida, é uma benção para o Tribunal – disse Cármen Lúcia após o anúncio da eleição de Zanin.

Mesmo antes de ter sido eleito, Zanin já havia sido escolhido pela ministra Cármen Lúcia, atual presidente do TSE, para comandar a Escola Judiciária Eleitoral.

Atualmente, compõem o TSE, nas vagas destinadas ao STF, a ministra Cármen Lúcia, e os ministros Nunes Marques, atual vice-presidente, e André Mendonça, nos cargos de ministros efetivos. Zanin ocupará uma das vagas de substitutos, ao lado dos ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes.

