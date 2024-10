A- A+

JUSTIÇA STJ afasta desembargadores do Mato Grosso do Sul por suspeita de venda de sentença Polícia Federal cumpra 44 mandados de busca e apreensão em quatro estados

O Superior Tribunal de Jusrtiça (STJ) afastou cinco desembargadores do Mato Grosso do Sul por suspeita de envolvimento em um esquema de venda de setenças.



A Polícia Federal cumpre 44 mandados de busca e apreensão expedidos no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Brasília e São Paulo.

Chamada de Operação Ultima Ratio, a ação da PF tem como o objetivo investigar possíveis crimes de corrupção em vendas de decisões judiciais, lavagem de dinheiro, organização criminosa, extorsão e falsificação de escrituras públicas no Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.

