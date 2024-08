Tabata Amaral cita, em debate da Band, caso de registro por suposta agressão de Nunes contra mulher

A- A+

Tabata Amaral (PSB), candidata à Prefeitura de São Paulo, questionou, durante o debate desta quinta-feira, o atual prefeito da cidade e seu adversário no pleito Ricardo Nunes (MDB) se ele tinha agredido sua mulher, Regina Carnovale Nunes.



Segundo a Secretaria de Segurança de São Paulo, a mulher registrou um boletim em 2011 na Delegacia da Mulher por ameaças feitas pelo marido.

Durante o debate na Band, Regina Nunes, se exaltou quando Tabata Amaral perguntou se o prefeito havia agredido a sua esposa.



"Deixa minha família em paz! Mulher atacando mulher", reagiu Regina na hora da pergunta. Ela se levantou e teve que ser contida por assessores por duas vezes, e a produção chegou a pedir silêncio na plateia. Nunes, por sua vez, pediu "respeito" e falou que "não pode ser vale tudo numa campanha".

A denúncia foi revelada pela Folha de S. Paulo e confirmada pelo Globo. Em entrevista na sabatina do jornal paulista com o portal Uol, o prefeito foi questionado e respondeu que a denúncia foi "forjada" por não apresentar a assinatura de Regina.

— A Regina já falou que ela não fez [o boletim de ocorrência]. Ela contratou um advogado, eu até separei o material para te entregar. O advogado entrou com a petição dizendo que queria, então, esse boletim de ocorrência assinado. Veio a resposta da delegacia que não existe esse boletim de ocorrência [assinado] — disse ele.

Em nota, a Secretaria de Segurança confirmou que o caso em questão foi registrado pela 6ª Delegacia de Defesa da Mulher, em fevereiro de 2011. "Na ocasião, a vítima compareceu na unidade especializada para comunicar os fatos e a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Embu Guaçu, responsável pela área dos fatos", diz o comunicado.

Na época, o atual prefeito foi acusado de violência doméstica, ameaça e injúria pela esposa, Regina Carnovale Nunes, com quem é casado até hoje.



Ao realizar a denúncia, Regina teria dito aos policiais que havia vivido em união estável por 12 anos com o então vereador e que eles haviam se separado sete meses antes do registro "devido ao ciúmes excessivo" de Ricardo Nunes. Em depoimento, ela disse que Nunes fazia ligações e enviava mensagens com ameaças a ela e a ofendia com palavrões em sua casa.

Em 2015, Regina também fez acusações públicas a Nunes nas redes sociais. Em um dos trechos dessas postagens publicado pela "Folha" ela diz:



"Acabei de receber voz de prisão do vereador Ricardo Nunes tudo porque fui cobrar a pensão da minha filha que tive com ele que é de direito dela (...) um bandido que não ajuda a própria filha enquanto banca tudo quanto é festa e finge ser um homem bom esse é o político que está no poder nem a própria filha ajuda".

O registro policial relacionado à denúncia de violência doméstica foi revelado pela Folha durante a campanha de 2020, quando Nunes disputava a eleição como vice de Bruno Covas (PSDB). O boletim de ocorrência ainda consta do sistema da Polícia Civil e sua existência já foi admitida por Regina Nunes.

No entanto, a Secretaria de Segurança afirma que o caso não teve andamento com a instauração de um inquérito policial porque "havia necessidade de representação contra o autor, o que a vítima não fez".

Veja também

AGRESSÃO Prefeito de Teresina agride adversário com cabeçada durante debate da Band Piauí; vídeo