Tadeu Alencar recebe Medalha de Mérito José Mariano

Em reconhecimento à sua trajetória de serviços prestados à gestão pública e ao parlamento brasileiro, o secretário-executivo do Ministério do Empreendedorismo, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, Tadeu Alencar, recebeu na sexta-feira (13), no plenário da Câmara Municipal do Recife, a mais alta comenda do Poder Legislativo Municipal: a Medalha de Mérito José Mariano. Na ocasião, estiveram presentes o presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, o diretor Executivo da Folha, Paulo Pugliesi, o diretor Operacional do jornal, José Américo Lopes Góis, e a gerente de mercado, Tânia Campos.



Em seu discurso, além de agradecer e destacar a honra de receber a medalha, Tadeu Alencar também exaltou a cidade do Recife, sua história e personalidades lendárias, além de resgatar sua origem, sua trajetória pessoal, acadêmica e profissional.

“Há 20 anos eu tive uma alegria muito grande de receber o Título de Cidadão do Recife e isso, para um cearense da região do Cariri, é uma honra muito grande. Eu vivo no Recife há muitos anos, mas é sempre bom o coração ser afagado por um reconhecimento. E hoje é uma alegria renovada receber uma comenda que tem o nome José Mariano, personagem marcante da história pernambucana, no abolicionismo, na política e no jornalismo. Um grande pernambucano. Por isso, para mim é uma honra. Além de renovar a alegria é um reconhecimento ao nosso trabalho, à função pública que a gente procura exercer sendo fiel à tradição de Pernambuco, de seriedade, integridade, de republicanismo”, destacou.

A condecoração foi entregue pelo presidente da Câmara Municipal do Recife, vereador Romerinho Jatobá (PSB), a partir de uma proposta de autoria da então vereadora Marília Arraes (Solidariedade).

Na mesa, ao lado do homenageado estavam Romerinho Jatobá; Marília Arraes; o líder do Governo na Casa Legislativa, o vereador Samuel Salazar (MDB); o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Valdecir Pascoal, e o desembargador do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5), Élio Wanderley.

Autora da proposta original, Marília Arraes ressaltou que a história de Tadeu reflete a força de sua região e de suas raízes.

“Sua trajetória se destaca não só pelos feitos como deputado e secretário, mas também pelo trabalho atual, ao lado do presidente Lula. E, hoje, é ainda mais gratificante estar aqui novamente para entregar essa justa homenagem a você, Tadeu”, elogiou.



Para Romerinho Jatobá, que retomou a proposta aprovada em 2012, esta honraria simboliza o reconhecimento da trajetória de Tadeu Alencar.



“Eu digo com toda segurança: nesta Casa, algumas pessoas que contribuíram para nossa cidade já foram homenageadas. No entanto, tenho certeza de que pouquíssimos saíram daqui com as duas maiores honrarias que oferecemos. É algo raro e especial. É fruto da sua trajetória de construção e entrega, sempre com o olhar voltado para o bem-estar da nossa população”, destacou. Em 2004, o ex-deputado recebeu o título de “Cidadão do Recife”.



Eduardo de Queiroz Monteiro declarou que a homenagem a Tadeu Alencar é mais que justa.



“Um homem vasto, preparado intelectualmente, um servidor público exemplar onde passou. Tenho uma grande admiração, uma relação pessoal sólida, construída em muitos anos de convivência. Então, estou aqui em meu nome, em nome de todos os que nos representam, para dar esse abraço afetivo nesse grande homem público que é Tadeu”, disse.



“Mais do que justo, Tadeu é um dos melhores quadros políticos que o Estado tem, e sempre trabalhou em prol do Recife, em prol do Estado”, reforçou Paulo Pugliesi.



José Américo também destacou a importância desse reconhecimento.



“É uma homenagem justíssima a um pernambucano e um cearense ilustre. Faltava mais essa honraria a esse intelectual, homem de bem e trabalhador do serviço público do Brasil. O doutor Tadeu Alencar é uma honra e uma glória de Pernambuco, que me perdoe o Ceará”, pontuou o diretor Operacional da Folha de Pernambuco.

