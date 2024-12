Também internado, prefeito de BH deseja melhoras a Lula: "Sei bem como é importante o cuidado"

A- A+

Aliados nas eleições de 2022, o presidente Lula (PT) e o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), dividem uma coincidência infeliz nesta terça-feira: ambos estão internados. No Hospital Mader Dei desde o último sábado em decorrência de uma pneumonia, Fuad desejou melhoras ao presidente, em uma mensagem em que afirma saber como é importante o cuidado com a saúde.

"Envio a minha solidariedade e os melhores votos de plena recuperação ao presidente. Sei bem como é importante o cuidado e o repouso quando a saúde pede atenção. Sigo me recuperando também e, muito em breve, estaremos 100% dedicados à missão de cuidar de BH e do país", escreveu o prefeito de Belo Horizonte, que foi reeleito aos 77 anos nas eleições municipais.

Segundo articuladores de Fuad Noman, ele responde bem ao tratamento e deve receber alta na próxima quinta-feira. Esta é a segunda vez que ele é internado em menos de um mês: há duas semanas, recebeu alta após passar cinco dias hospitalizado com neuropatia.

O quadro de intensas dores ocorreu em decorrência de um câncer que Fuad se curou durante a campanha eleitoral. Ele passou por quimioterapias após ter sido diagnosticado com um linfoma abdominal e foi liberado justamente às vésperas do pleito.

Lula, por sua vez, passou por uma cirurgia no cérebro de emergência nesta madrugada, por uma hemorragia no cérebro. O episódio tem conexão com uma queda que sofreu no banheiro do Palácio do Alvorada em outubro deste ano, quando sofreu traumatismo craniano.

A expectativa é de que ele passe os próximos três dias em observação na UTI e, em seguida, ainda fique internado em quarto. O retorno à Brasília deve ocorre apenas a partir da próxima semana.

A equipe médica presidencial assegura que a cirurgia se deu sem complicações, que ele está consciente e não terá sequelas ou complicações.

Fuad e Lula

Autodeclarado de "centro-progressista", Fuad Noman apoiou Lula no segundo turno das eleições presidenciais de 2022. Em diversas ocasiões, o prefeito disse que seu endosso partiu de uma conversa em que o hoje presidente se comprometeu a "olhar com carinho" para Belo Horizonte.

Nas eleições deste ano, contudo, Lula esteve junto ao deputado federal Rogério Correia (PT), que ficou em quinto lugar na disputa.

Logo após ser reeleito, Fuad esteve em Brasília em reunião com o presidente. Na ocasião, ele agradeceu os recursos do governo federal e presenteou Lula com um suspensório, acessório que usa recorrentemente e se tornou sua marca pessoal.

Veja também

SENADO Após mal estar e cancelamento inesperado, CCJ do Senado vota Reforma Tributária nesta quarta (11)