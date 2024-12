Médico de Lula diz que presidente deve voltar a Brasília semana que vem "se tudo correr bem"

A- A+

O médico do presidente Lula, Roberto Kalil, afirmou que ele deve retornar a Brasília apenas na semana que vem "se tudo correr bem".



De acordo com boletim médico, Lula "foi submetido à craniotomia para drenagem de hematoma" devido à evolução da hemorragia em decorrência de uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada em 12 de outubro.

— E o tempo de internação, se tudo correr bem, como está correndo, ele deve retornar a Brasília no começo da semana. Próxima semana.



Provavelmente. Tudo depende dessa evolução. Então, vai ser um dia mais, um dia menos, mas a previsão é que o presidente esteja em Brasília na semana que vem — afirmou em coletiva de imprensa no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo.

De acordo com a equipe médica, após a cirurgia Lula está se alimentando, consciente e conversando normalmente. Lula deve permanecer na UTI por três dias por precaução, e de 48h a 72h com o dreno no cérebro para que sangramento e secreções sejam removidos por completo.

— Lula não teve nenhuma lesão cerebral, não tem nenhum risco cerebral — afirmou Kalil.

Lula deu entrada no Hospital Sirio Libanês em Brasília às 18h de segunda-feira e partiu para São Paulo, 22h30.



Segundo o boletim, Lula estava com dor de cabeça. "Ressonância magnética mostrou hemorragia intracraniana, decorrente do acidente domiciliar sofrido em 19/10", afirma o hospital.



Em outubro, Lula caiu no banheiro do Palácio da Alvorada e bateu com a cabeça no chão.

Na unidade de São Paulo do Sírio-Libanês, Lula "foi submetido à craniotomia para drenagem de hematoma". A cirurgia durou pouco mais de duas horas e iniciou 1h30.

