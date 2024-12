Padilha diz que Lula não teve alteração de consciência e já se alimentava pela manhã

A- A+

O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, declarou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está bem e não teve nenhuma alteração de consciência antes ou depois da cirurgia nesta terça-feira. Segundo Padilha, o procedimento foi exitoso, presidente se alimentou pela manhã e sua recuperação está boa.



— Em uma situação como essa, é muito importante saber de ele teve algum tipo de alteração de consciência antes ou depois do procedimento. Não aconteceu isso em nenhum momento — disse o ministro em vídeo nas redes sociais.



Lula deve ficar em observação nos próximos dias após passar por uma cirurgia para drenagem de um sangramento no cérebro, feira nesta madrugada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.



De acordo com o cardiologista Roberto Kalil, o presidente já está acordado, conversando normalmente. Lula não teve comprometimento cerebral, e deve permanecer na UTI por três dias por precaução, e de 48h a 72h com o dreno.

Lula foi transferido para a unidade de São Paulo após descobrir, por uma ressonância magnética, uma hemorragia na noite de ontem.



Durante o dia, o petista se queixou de dor de cabeça. — Durante todo o dia de ontem o presidente esteve consciente, sem nenhuma sinalização neurológica além de dor de cabeça — completou Padilha.



Ele deve ficar no hospital em observação nos próximos dias e retornar a Brasília no início da próxima semana, segundo Kalil. O sangramento foi em decorrência do acidente doméstico pelo qual o presidente passou em 19 de outubro.

Veja também

PRESIDENTE INTERNADO Médico de Lula diz que presidente deve voltar a Brasília semana que vem "se tudo correr bem"