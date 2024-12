Lula internado: imprensa internacional repercute cirurgia de emergência

A- A+

A cirurgia realizada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na madrugada desta terça-feira (10) virou notícia nos principais jornais ao redor do mundo. O presidente passou por um procedimento às pressas no cérebro em decorrência da queda doméstica que sofreu em outubro deste ano. Nesta manhã, sua equipe médica informou que ele está consciente em Unidade de Tratamento-Intensiva (UTI) e assegurou não ter probabilidade de sequelas.

A imprensa internacional destacou a urgência da cirurgia realizada por Lula, sua transferência de Brasília para São Paulo no final da noite desta segunda-feira e o sangramento no cérebro que foi estancado durante o procedimento.

No periódico americano The New York Times, a notícia ganhou o título "Lula passa por cirurgia de emergência por sangramento no cérebro". O jornal destacou o posicionamento de sua equipe médica que associa a cirurgia à queda de outubro.

Já no portal da BBC NEWS, em Londres, a chamada foi voltada para o quadro de saúde estável do presidente após a cirurgia. A notícia destacou que Lula se queixou de dores de cabeça ao longo do dia de ontem.

No jornal francês Le Monde, a escolha foi por noticiar que a cirurgia ocorreu "sem complicações", segundo o boletim médico emitido nesta manhã. Já o inglês, The Guardian, afirmou que o presidente brasileiro se recupera n UTI após procedimento de emergência.

Na América do Sul, o argentino La Nacion, chamou a cirurgia de Lula de "intracranial".

