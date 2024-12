A- A+

PRESIDENTE LULA Lula não teve comprometimento cerebral e deve permanecer na UTI por três dias, dizem médicos Cardiologista Roberto Kalil deu detalhes do estado de saúde, e afirmou que presidente já está acordado e conversando normalmente. Chefe do Executivo passou por cirurgia na madrugada após sofrer uma hemorragia intracaniana

Os médicos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizaram coletiva de imprensa, na manhã desta terça-feira, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. De acordo com o cardiologista Roberto Kalil, o presidente já está acordado, conversando normalmente e se alimentando. Ainda segundo Kalil, o presidente não teve comprometimento cerebral, e deve permanecer na UTI por três dias por precaução.

— Lula encontra-se estável, conversando normalmente, se alimentando — disse Kalil, complementando: — Ele não teve nenhuma lesão cerebral, não tem nenhum risco cerebral.

O presidente Lula deve ficar no hospital em observação nos próximos dias e deve retornar à Brasília no início da próxima semana, segundo o cardiologista. O presidente deu entrada no hospital na madrugada desta terça, e nesta manhã foi submetido a uma cirurgia para drenagem de um sangramento no cérebro.







Segundo o médico, o presidente “evoluiu bem, encontra-se estável, conversando normalmente, se alimentando e deverá ficar em observação nos próximos dias”.

O neurocirurgião Marcos Stavale explicou que o procedimento pelo qual Lula passou se chama trepanação, que é uma pequena perfuração no crânio, em que são feitos orifícios pequenos para retirar o ferimento no cérebro, e não foi preciso uma abertura da cabeça mais complexa. O sangramento foi em decorrência do acidente doméstico pelo qual o presidente passou em 19 de outubro.

— A cirurgia durou em torno de duas horas, o sangramento está situado entre o cérebro e a membrana meníngea chamada dura-máter, comprimiu o cérebro. O hematoma foi removido, o cérebro está descomprimido e ele está com as funções neurológicas preservadas — explicou Stavale.

A médica Helena Germoglio relatou ter acompanhado o presidente desde o Palácio da Alvorada até o voo para São Paulo, em que se encontrava lúcido.

— Decidimos em conjunto fazer a transferência para o Sírio-Libanês, em São Paulo. Durante todo o percurso aéreo, o presidente se encontrava lúcido, da mesma forma como se encontra agora.

De acordo com boletim médico divulgado logo após a cirurgia, Lula foi submetido a uma craniotomia para drenagem de hematoma, e transcorreu sem intercorrências. Em outubro, ele sofreu um acidente doméstico no Palácio da Alvorada e bateu com a cabeça no chão. "A ressonância magnética mostrou hemorragia intracraniana, decorrente do acidente domiciliar sofrido em 19/10", afirmou o hospital no boletim.

Pelo relato de auxiliares, Lula se mostrou indisposto no fim da tarde. Ele pretendia fazer exames nesta terça-feira, mas a ida ao hospital foi antecipada com o agravamento de uma dor de cabeça. A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, acompanha o presidente em São Paulo.

Veja também

PRESIDENTE INTERNADO Mesmo com dor de cabeça há dias, Lula subestimou a gravidade do sintoma