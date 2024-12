Lula passa por cirurgia: entenda o que é craniotomia e como é a recuperação

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou por uma cirurgia na cabeça na madrugada desta terça-feira no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. De acordo com boletim médico, a cirurgia transcorreu sem intercorrências e o presidente está em recuperação na UTI. O procedimento pelo qual o presidente foi submetido é chamado de craniotomia, usado para aliviar a pressão dentro do cérebro quando há formação de um coágulo.

Nesse procedimento, uma parte do crânio é temporariamente removida para permitir o acesso ao cérebro. Essa cirurgia é realizada para tratar diversas condições neurológicas, como tumores cerebrais, traumatismos cranioencefálicos, hemorragias intracranianas, aneurismas, entre outros. No caso do presidente, o trauma foi provocado por uma queda, em outubro, no banheiro do Palácio do Alvorada.





Como é feita a craniotomia?

Anestesia: O paciente geralmente é submetido à anestesia geral, embora, em alguns casos, a craniotomia seja feita com o paciente acordado, especialmente em cirurgias que envolvem áreas do cérebro relacionadas à fala ou ao movimento.

Incisão e remoção do osso: O cirurgião faz uma incisão no couro cabeludo e utiliza ferramentas específicas para cortar e remover uma seção do crânio, chamada "retalho ósseo".

Acesso ao cérebro: Após a remoção do osso, a membrana que envolve o cérebro (dura-máter) é aberta para que o cirurgião possa tratar diretamente o problema.

Reposição do osso: Após a cirurgia no cérebro, o retalho ósseo é reposicionado e fixado com placas ou parafusos.

Recuperação

O tempo de recuperação varia dependendo da complexidade da cirurgia e do estado de saúde do paciente. Pode levar semanas ou meses para uma recuperação completa, e, em alguns casos, o paciente pode necessitar de reabilitação neurológica para recuperar funções motoras ou cognitivas.

Transferência para São Paulo

Ainda segundo o boletim, Lula esteve na unidade de Brasília na noite de segunda-feira com dor de cabeça. "Ressonância magnética mostrou hemorragia intracraniana, decorrente do acidente domiciliar sofrido em 19/10", afirma o hospital.

Em seguida, o presidente foi transferido para a unidade de São Paulo do Sírio-Libanês, "onde foi submetido à craniotomia para drenagem de hematoma". "A cirurgia transcorreu sem intercorrências. No momento, o Presidente encontra-se bem, sob monitorização em leito de UTI", afirma o boletim.

