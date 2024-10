Terreiros e entidades de matriz africana assinaram uma carta dirigita ao presidente Lula em que acusam a ministra de Igualdade Racial (MIR), Anielle Franco, de "descaso total" em relação a políticas públicas para o segmento. O documento, que cita assinaturas de 88 entidades representativas, fala em possibilidade de “retrocessos” em medidas iniciados nos governos anteriores de Lula e Dilma Rousseff.

"Os terreiros e as organizações que subscrevem essa carta manifestam-se com preocupação sobre a política do Ministério da Igualdade Racial para esse segmento, que encontrou o descaso total da ministra da pasta até agora", diz a carta.