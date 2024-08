TJPE presta homenagens nas comemorações de aniversário de 202 anos da Corte

A- A+

Leia também

• TJPE lança edital para preenchimento de vagas de juiz substituto

• TJPE realiza 27ª Semana da Justiça pela Paz em Casa para combater violência contra a mulher

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), dando prosseguimento às comemorações dos 202 anos da Corte, entregou, na manhã desta segunda-feira (19), a Medalha do Mérito Judiciário Desembargador Joaquim Nunes Machado a 41 personalidades por serviços prestados à causa da Justiça. O presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro; e o diretor Executivo do jornal, Paulo Pugliesi, prestigiaram a solenidade, realizada no auditório da Escola Judicial de Pernambuco (Esmape), na Ilha Joana Bezerra.

Durante o evento também foram entregues diplomas de Honra ao Mérito a servidoras e servidores do TJPE. O presidente do TJPE, desembargador Ricardo Paes Barreto, além de fazer um breve histórico sobre a instituição nesses mais de 200 anos, afirmou ter “a distinta honra de presidir” a Corte e a “responsabilidade de colocar alguns tijolos nessa construção secular”.

“Pelos relevantes serviços à causa da Justiça ou pelos méritos excepcionais no campo do Judiciário, concedemos hoje a muitas dessas pessoas a Medalha do Mérito Judiciário Desembargador Joaquim Nunes Machado, instituída pelo TJPE em 1985, pelos relevantes serviços prestados”, disse o presidente.

Ricardo Paes Barreto acrescentou que, pelo contributo para melhoria da prestação jurisdicional e do prestigio do Poder Judiciário, também estava outorgando o Diploma de Honra ao Mérito Judiciário, instituído em 1998, a servidoras e servidores com mais de dez anos na Casa e que nunca sofreram nenhum tipo de punição, ao contrário, sempre prestaram relevantes a instituição.

Renato Cunha, ladeado pela filha, Renata Maria, e o presidente do TJPE Foto: Arhur Mota/Folha de Pernambuco

O presidente do Sindicato das Indústrias do Açúcar e do Álcool de Pernambuco (Sindaçúcar-PE), Renato Cunha, foi um dos agraciados com a Medalha do Mérito Judiciário Desembargador Joaquim Nunes Machado (Grau Cavaleiro-Geral). Ele recebeu a condecoração das mãos da sua filha, a subprocuradora Federal da (PGF/AGU) Renata Maria Cunha, e do próprio presidente do TJPE.

“O Tribunal de Justiça de Pernambuco sempre homenageia as pessoas que integram a sociedade pernambucana e que integram, sobretudo, a cidadania pernambucana. O Estado de Direito prevê esse tipo de homenagem, que nos honra com bastante alegria. Integrar o rol dos homenageados dessa Corte, que representa o Estado de Direito, representa a democracia em Pernambuco, me deixa bastante honrado enquanto cidadão, enquanto aluno formado na Escola de Direito, na Escola de Rui Barbosa, de Tobias Barreto em ser agraciado. E sobretudo, representando o Sindaçúcar-PE, que luta pela empregabilidade no nosso Estado”, destacou Cunha.

Presidente do Grupo EQM, Eduardo de Queiroz Monteiro (D) prestigiou o evento Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Já o empresário Eduardo de Queiroz Monteiro ressaltou estar lisonjeado em fazer parte da solenidade em que Renato Cunha é um dos agraciados. “É um privilégio estar aqui hoje nessa homenagem ao aniversário do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que completa 202 anos e homenageia um líder do setor, que é o meu amigo Renato Cunha, presidente do Sindaçúcar-PE e da NovaBio e um dirigente empresarial de alto costado, pelo trabalho extraordinário que faz, longevo, e ao mesmo tempo pela sua posição sempre na vanguarda, na agenda positiva e contemporânea do nosso setor. Estou muito feliz de estar aqui homenageando esse líder que é o nosso Renato Cunha”, justificou ele.

O general de Exército Maurílio Miranda Netto Ribeiro, do CMNE, também foi agraciado com a honraria Foto: Arthur Mota/ Folha de Pernambuco

O comandante do Comando Militar do Nordeste (CMNE), general de Exército Maurílio Miranda Netto Ribeiro, que recebeu uma medalha (Grau Grão Colar de Alta Distinção), afirmou que se sente honrado e sensibilizado porque a honraria demonstra, mais uma vez, a maneira como a sociedade pernambucana acolhe todos que vêm trabalhar no Estado.

“E também mostra a fortaleza dessa interação em que todas as instituições públicas e privadas, que fazem com que o Exército Brasileiro possa cumprir cada vez melhor a sua missão, fruto desse apoio incondicional que temos recebido de todas as instituições, dentre as quais destaco o Tribunal de Justiça de Pernambuco”, afirmou o general.

O empresário Pedro Schwambach, do Grupo Parvi, também recebeu a homenagem do TJPE Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Entre os mais de 40 agraciados também estava presente o presidente do Grupo Parvi, Pedro Schwambach (Grau Comendador-Geral). Além dos já citados, estavam a vice-governadora do Estado, Priscila Krause; o ministro do STJ José Afrânio Vilela; e o desembargador do TJPE Paulo Roberto Alves da Silva (Grau Grão Colar de Alta Distinção), entre outros.

Veja também

CANDIDATO ÚNICO Eleições 2024: duas cidades de Pernambuco têm apenas um candidato a prefeito; o que acontece?