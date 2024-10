TSE realiza cerimônia de verificação de sistemas eleitorais

A- A+

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) realiza neste sabado da cerimônia de verificação da integridade e autenticidade dos sistemas eleitorais.



O evento ocorre na sede da Corte, em Brasília, um dia antes do primeiro turno das eleições municipais. A presidente do tribunal, Cármen Lúcia, não participou do evento.

Essa verificação dos sistemas eleitorais é um procedimento padrão, que acontece sempre na véspera do primeiro turno das eleições.

Será verificado, por exemplo, o conjunto de programas que gerencia as totalizações dos resultados das eleições.

