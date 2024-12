A- A+

PRESIDENTE LULA Veja quais foram as oito passagens de Lula pelo hospital desde o início do governo Presidente passou por procedimento na madrugada de terça-feira para tratar sangramento no crânio

A cirurgia de emergência realizada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na madrugada de terça-feira foi o terceiro procedimento médico relevante que o presidente realizou desde que reassumiu o governo, em janeiro de 2023. Desde a posse, o presidente já permaneceu internado três vezes, mas passou por exames ou procedimentos menores em outras seis ocasiões.

A primeira intercorrência médica ocorreu em março de 2023, pouco mais de dois meses após assumir. Na ocasião, Lula tinha uma viagem agendada para a China, onde se encontraria com o presidente Xi Jinping. Entretanto, o presidente adoeceu e foi diagnosticado com uma pneumonia, o que impediu a viagem.





Também no ano passado, o presidente Lula tratou em diversos momentos de dores no quadril, que foram solucionadas com uma cirurgia realizada em setembro de 2023. No mesmo procedimento, os médicos também realizaram uma blefaroplastia para retirada do excesso de pele nas pálpebras.

As dores no quadril já incomodavam Lula desde a campanha eleitoral em 2022. Em fevereiro, logo após tomar posse, ele começou a preparação para a cirurgia com exames de imagem a bacia, coluna e lombar. Meses antes da cirurgia, ele chegou a ir ao Sírio-Libanês, onde passou por um procedimento de infiltração para reduzir as dores.

Aos 79 anos, e mesmo antes de voltar à Presidência da República, o presidente faz exames de rotina no Hospital Sírio Libanês. Em janeiro deste ano, por exemplo, ele voltou à unidade de saúde para fazer um check-up.

Em outubro deste ano, entretanto, o presidente teve que ser levado às pressas à unidade do hospital em Brasília após uma queda no Palácio da Alvorada. Segundo relatou, ele estava sentado no banheiro da residência presidencial cortando as unhas dos pés quando se desequilibrou e caiu. Na ocasião, Lula recebeu pontos no corte e foi submetido a exames no Sírio-Libanês, mas liberado no mesmo dia.

Nas semanas seguintes, o presidente teve que voltar diversas vezes para exames, para averiguar a possibilidade de um sangramento. Na segunda-feira, o presidente se mostrou indisposto e com dores de cabeça, o que antecipou a ida ao hospital, onde exames constataram a necessidade de drenar uma hemorragia intracraniana.

Após deixar a Presidência pela primeira vez, em 2011, o presidente foi diagnosticado com um câncer de laringe, que foi tratado com quimioterapia e radioterapia. Lula foi considerado curado da doença em 2012.

Internações e Exames de Lula desde 2023:

Fevereiro de 2023 - Exames e ressonância no quadril

Março de 2023 - Diagnóstico de Pneumonia

Julho de 2023 - Exames de rotina e infiltração no quadril

Setembro de 2023 - Cirurgia de Artrose

Janeiro de 2024 - Exames de Rotina

Outubro de 2024 - Acidente no Alvorada e exames nas semanas seguintes

Novembro de 2024 - Exames após acidente no Alvorada

Dezembro de 2024 - Cirurgia após sangramento no crânio

