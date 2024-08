Venezuela precisa apresentar provas da "lisura" da eleição, diz Rui Costa

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta quinta-feira que a Venzuela tem que apresentar provas da "lisura" do processo eleitoral, ou se terá que buscar uma "solução" para a situação do país.

Ele falou após a reunião ministerial convocada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"O Brasil tem buscado junto com outros países, e com apoio da União Europeia, uma mediação, uma solução. Ou se apresenta as provas da lisura da eleição, ou tem que buscar uma solução para a situação da venezuelana ", afirmou o ministro.