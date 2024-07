A- A+

INDICADOR Violência em alta pode "bombar" Ronaldo Caiado em 2026. Entenda Violência em alta: Ronaldo Caiado, governador de Goiás, pode ser beneficiado em 2026 com o tema segurança pública

A nova pesquisa Quaest, divulgada ontem, apontando uma melhoria na imagem do Governo Lula, com a aprovação subindo de 50% para 54%, mesmo dentro da margem de erro, também trouxe um indicador que pode balizar a sucessão presidencial em 2026: a temática da violência nos grandes centros urbanos, superando a saúde.

Entre os brasileiros sondados, a economia também aparece bem próxima ao temor da violência, isso associado às questões sociais. Os principais problemas do País também podem ser os mesmos daqui a dois anos, quando Lula deve ir, mais uma vez, às urnas, em busca do seu quarto mandato.

A sondagem ouviu 2 mil brasileiros, entre 5 e 8 de julho, em 120 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos. Apesar de economia, violência e questões sociais estarem tecnicamente empatadas como principais preocupações dos eleitores, suas trajetórias têm variado nas pesquisas da Quaest.

Em abril de 2023, a economia era a principal preocupação, com 31% das menções, mas esse índice tem diminuído desde agosto. A violência, citada por 12%, em abril de 2023, tem mostrado uma tendência de alta, alcançando 19%, atualmente. As questões sociais, que caíram de 22%, em abril, para 13%, em dezembro, também têm mostrado uma tendência de alta desde então.

Reportando isso para o cenário eleitoral de 2026, o pré-candidato que mais pode tirar proveito dessa situação é Ronaldo Caiado, do União Brasil, governador de Goiás já reeleito, cuja temática da sua gestão é centrada no combate à violência. Na campanha, Caiado pode mostrar tudo que fez para transformar o seu Estado num dos mais seguros do País.

Em função disso, Caiado já recebeu elogios até de políticos do campo da esquerda, como o ex-senador Cristovam Buarque, do DF, e recentemente do ex-ministro Ciro Gomes, que afirmou que o governador de Goiás é um excelente gestor e que poderia ter o seu voto.

