agressão Wal do Açaí, ligada à família Bolsonaro, é agredida em evento de campanha de candidato a prefeito Ex-candidata à vereadora participada de evento de campanha de Claudio Ferreti no momento do ataque

A ex-assessora de Jair Bolsonaro Walderice Santos da Conceição, conhecida como Wal do Açaí, foi agredida em um evento de campanha do candidato a prefeito Claudio Ferreti, em Angra dos Reis. Após o incidente, ela foi ser levada para o Complexo de Saúde no Parque Mambucaba, distrito do município da região da Costa Verde.

Segundo relatos de participantes do comício, a ex-assessora foi chamada de traidora antes de ser atingida, por ter optado por apoiar o candidato do MDB e não o candidato do PL, Renato Aráujo, que tem o apoio da família Bolsonaro.

A deputada estadual Célia Jordão (PL-RJ), do partido de Bolsonaro, mas que também apoia Ferreti, estava no evento e acompanhou Wal até a unidade de saúde. Ela gravou um vídeo em que aparece consolando a bolsonarista na entrada da unidade.

-- Isso é o extremismo que a gente não pode aceitar, vivemos em uma democracia. A escolha da Wal foi pelo 15, mas não tem ninguém mais bolsonarista de coração que a Wal do Açaí. Fico muito triste de ver uma mulher agredida pela costas sendo chamada de traidora. Como deputada estadual e como mulher, acho isso inaceitável -- afirmou a parlamentar

Claudio Ferreti também divulgou um vídeo em suas redes sociais lamentando o ocorrido.

-- Estou muito triste com o que aconteceu com a Wal do Açaí, covardemente agredida pelas costas. Campanha política não é para radicalismo, para violência e agressão -- disse.

