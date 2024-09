A- A+

BRASIL X apresenta representante legal ao STF, e Moraes manda que vínculo com plataforma seja comprovado Ministro deu 24 horas para que representantes indicados atestem ligação com rede social

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou, nesta quinta-feira (19), que a rede social X comprove que nomeou dois advogados como seus representantes legais no Brasil.



A decisão ocorreu após a empresa informar, na quarta-feira (18), que escolheu dois advogados para sua defesa no país.

Moraes considerou, no entanto, que a petição da companhia "não veio acompanhada de documentos comprobatórios da nova representação".

O X está com o funcionamento suspenso no Brasil desde o fim de agosto, por determinação de Moraes, que depois foi confirmada pela Primeira Turma do STF. A suspensão ocorreu devido ao descumprimento de ordens legais, como o bloqueio de perfis, e a falta de um representante legal no país.



Além da indicação dos advogados, a rede social também aceitou cumprir a determinação de bloqueio de certas contas, como a do senador Marcos do Val (Podemos-ES).



Na quarta-feira, o X anunciou que estava trabalhando com o governo brasileiro para retornar "muito em breve para o povo do Brasil".

