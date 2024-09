A- A+

Abertas as inscrições de cursos gratuitos para inclusão de pessoas surdas no mercado cultural

Mais de 100 pessoas surdas e ouvintes, com experiência em interpretação de Libras, poderão ser beneficiadas por cursos de capacitação para atuar no mercado cultural. As aulas, gratuitas, vão acontecer sempre aos domingos, a partir do dia 03 de outubro, no Auditório do Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (Mamam), localizado na Aurora, 265 - Boa Vista, Recife.

As inscrições estão abertas e a seleção vai levar em conta a experiência com Libras e a condição sócio-econômica dos (as) candidato (as). Os cursos “Cubo Sinalizante”, “Música Sinalizante” e “Cubo Sinalizante Workshop” serão realizados entre outubro e dezembro no Recife, preparando os alunos para o trabalho em exposições culturais, museus e shows musicais - áreas cuja demanda por profissionais capacitados para atuar junto à comunidade surda é crescente, mas a mão de obra ainda é escassa.

As vagas serão preenchidas por 50% de candidatos surdos e 50% de candidatos ouvintes. A ideia é ampliar o número de intérpretes de Libras surdos no mercado de trabalho.

“A atuação de intérpretes surdos no ambiente cultural é importante para dar mais legitimidade à comunidade surda, pois são eles que mais conhecem a linguagem utilizada pelos seus pares.”afirma Polliana Alves, pedagoga, produtora cultural e responsável pelos cursos.

Entre os facilitadores que vão ministrar os cursos, está a professora Tatiana Martins, ligada à Secretaria de Educação de Pernambuco, formada em Letras-Libras, pela UFPE, e especializada em Libras pela Faculdade Alpha, primeira mulher surda a aprovar projeto cultural em Pernambuco.

A realização dos cursos será possível graças aos projetos apresentados pela CENTRAE - uma consultoria em acessibilidade comunicacional voltada para a inclusão de pessoas surdas no mercado de trabalho.

Informações e inscrições pelo site ou Instagram @centraeac

