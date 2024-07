A- A+

BOLSAS Abertas inscrições para bolsas do Programa Agentes Locais de Inovação do sebrae São 108 vagas de bolsas para contratação imediata e 331 para cadastro de reserva. As bolsas têm duração de até 30 meses, com valores que variam entre R$ 5 mil e R$ 6,5 mil

Interessados concorrer a bolsas do programa Agentes Locais de Inovação (ALI) 2024, do Sebrae, já podem se inscrever na seleção até o dia 5 de agosto. Ao todo, são oferecidas 108 vagas para contratação imediata e outras 331 para cadastro de reserva. Uma vez em campo, os agentes serão responsáveis por levar soluções inovadoras aos pequenos negócios, estimular a educação empreendedora e apoiar o desenvolvimento de ambientes inovadores para estimular o desenvolvimento local e a competitividade nos territórios.

Para ser um Agente Local de Inovação é preciso atender alguns requisitos, como ter ensino superior completo em áreas de interesse do Sebrae e até dez anos de formado. As vagas são para as modalidades ALI Produtividade, ALI Rural, ALI Educação Empreendedora, ALI Ecossistemas e ALI Indicação Geográfica. Também há vagas disponíveis para orientador do ALI, voltadas para professores universitários e candidatos com perfil acadêmico. A previsão é que os selecionados comecem a ser chamados em janeiro de 2025, de acordo com o cronograma incluso no edital do processo seletivo.

A bolsa do ALI tem duração de até 30 meses, a depender da modalidade escolhida pelo candidato. Os valores das bolsas variam entre R$ 5 mil e R$ 6,5 mil. O participante poderá concorrer em apenas uma única vaga. Durante o preenchimento do formulário eletrônico também é importante atentar para a regional de atuação, caso seja aprovado. Há oportunidades para localidades situadas no Grande Recife e Zona da Mata, assim como no Agreste, Sertão de Pernambuco e no arquipélago de Fernando de Noronha. A inscrição é gratuita e pode ser feita no site https://processoseletivoabdesm.com/

A seleção para ALI é composta por análise curricular e documental, avaliação de conhecimentos, realizada no formato on-line, além da avaliação de habilidades e perfil – todas de caráter eliminatório e classificatório. Para o cargo de orientador não é exigida avaliação de conhecimentos. Pelo cronograma, as provas estão previstas para ocorrerem em 14 de setembro e o resultado final, após concluídas todas as etapas, será divulgado no dia 25 de novembro.

“O ALI é uma grande oportunidade para quem busca uma colocação no mercado e uma chance de transformar a realidade de muitos negócios. Além desse profissional poder aplicar os conhecimentos que ele já possui, o programa permite que ele se conecte com especialistas de todo o país, já que essa é uma ação nacional, desfrutando de capacitação continuada. O ALI é o elo de conexão entre o Sebrae e os empreendedores. É um programa de transformação das empresas e das pessoas”, destaca Rosiane Andrade, analista do Sebrae/PE e gestora estadual do programa.

Veja também

CULTURA NEGRA Festival Tramas Negras celebra a afirmação cultural das comunidades do Recife