Agosto Branco conscientiza sobre câncer de pulmão

A- A+

O Agosto Branco é a campanha enfatizada nesse oitavo mês do ano, destacando a conscientização e prevenção do câncer de pulmão, neoplasia que mais mata no mundo, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS). Para combater a doença já existem cirurgias minimamente invasivas, porém, a vigilância e diagnóstico precoce também são aliados fundamentais nesta luta.

A detecção precoce da doença permite que sejam utilizadas técnicas cirúrgicas minimamente invasivas, que oferecem, além de grandes chances de cura, uma recuperação mais rápida e menos dolorosa, proporcionando uma esperança renovada para aqueles que enfrentam essa batalha.

De acordo com dados da OPAS, o câncer de pulmão é uma das principais causas de morte no mundo, sendo responsável por quase 10 milhões por ano e liderando a lista de cânceres mais letais.

Para falar mais sobre o assunto Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou com o cirurgião torácico Leonardo Ely que falou mais detalhes sobre essa doença



Cirurgião torácico Leonardo Ely. Foto: Divulgação

“O câncer de pulmão é realmente o câncer que mais mata. Estamos falando de uma doença que mata muito, e temos o cigarro como principal e realmente vilão dessa história toda. A gente tem um número de 80 a 90% dos casos de câncer de pulmão causados diretamente pelo tabagismo, e para termos uma ideia se a gente somar os números de mortes anuais de câncer de mama, próstata e cólon ou intestino grosso eles não chegam no número de mortes que temos por ano por câncer de pulmão”



Ficou interessado? Ouça o podcast completo acessando o player abaixo.







O médico trouxe dados preocupantes sobre o uso dos novos cigarros eletrônicos



“Resultados da organização panamericana de saúde mostraram que no Canadá nos últimos cinco anos o número de adolescentes de 13 a 15 anos que usam vape dobrou, e no Reino Unido esse número triplicou, então obviamente o que acontece no exterior, eventualmente acaba chegando para cá, então a gente tá falando de uma coisa que pode piorar muito esse problema do câncer de pulmão nos próximos anos”



O especialista também falou da evolução do tratamento nos últimos anos



“O câncer de pulmão, ele é uma doença muito ampla, costuma-se pensar o câncer como uma doença onde se tem um nódulo, uma lesão que tá ali no pulmão e a gente tira a lesão e está resolvido. Isso quando a lesão é inicialmente detectada, e em tamanho pequeno, isso às vezes é verdade, mas quando a doença está avançada fica mais complicado. E aí falando do câncer de pulmão, se olharmos da década de 70 para cá a cirurgia torácica e cirurgia de pulmão, ela progrediu muito em termos de invasividade, e hoje conseguimos fazer a remoção de câncer com pequenas incisões no tórax, então a gente consegue operar por vídeo, a gente consegue operar por robô e isso ai o paciente consegue ter alta em um ou dois dias, então ressaltamos a importância do diagnóstico inicial.”









Veja também

CINEMA Carnaval de Zé Puluca, do Agreste pernambucano, terá história evidenciada em um documentário curta