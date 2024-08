A- A+

AMAMENTAÇÃO Agosto Dourado: mês de incentivo ao aleitamento materno Cerca de seis milhões de vidas são salvas por causa do aumento das taxas de amamentação exclusiva até o sexto mês de idade, segundo a OMS

O mês de agosto é dedicado ao incentivo do aleitamento materno, reforçando os benefícios da amamentação para a mãe e para o bebê. O leite materno é considerado o alimento padrão ouro para os bebês, porque contém tudo que a criança precisa até os 6 meses.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), por ano, cerca de seis milhões de vidas são salvas por causa do aumento das taxas de amamentação exclusiva até o sexto mês de idade. É nele que estão contidas todas as proteínas, vitaminas, gorduras, água e os nutrientes necessários para o saudável desenvolvimento dos bebês.

O leite materno é o alimento mais completo que a criança pode receber após seu nascimento. O objetivo da campanha Agosto Dourado é justamente mostrar como o leite é benéfico para a saúde dos bebês e incentivar que as mães amamentem os pequenos.

Para falar mais sobre o assunto, Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde, com a enfermeira, coordenadora do curso de Enfermagem Digital da UNINASSAU, Adrian Araújo que falou sobre a importância do aleitamento materno



“Importante é reforçar que o incentivo ao aleitamento deve acontecer durante o ano todo, mas o ‘Agosto Dourado’ ele vem com essa cor, o dourado, por fazer alusão ao ouro, já que o leite humano, ele é padrão ouro para alimentação, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, até os seis meses. O aleitamento é indicado para que seja feito de forma exclusiva, então a mãe é importante que ela consiga estar alimentando seu filho através do seu leite que vai ter todos os benefícios, tanto para mãe, quanto para o bebê”





Ficou interessado? Ouça o podcast acessando o player abaixo.







A especialista reforçou a importância do leite materno para os recém nascidos



“O leite produzido pelas mães é rico com os principais anticorpos que são necessários para o bebê. Ao nascer a criança vem sem nenhuma proteção que começará a ser adquirida através das vacinas e a gente faz até uma alusão que o leite materno é a primeira vacina do bebê, por isso que é tão importante que a mãe consiga estar ali. A primeira hora de vida, nós chamamos que é a ‘Golden Hour’, a hora de ouro, fazendo alusão ao leite materno que vem trazendo os anticorpos que a mãe tem, então é importante a vacinação em relação à mãe durante a gestação, para que ela consiga passar para o seu filho os anticorpos e as imunidades suficientes”







