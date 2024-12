A- A+

ALIMENTAÇÃO Alimentação e os cuidados com pacientes oncológicos no fim de ano Os cuidados com a alimentação de pacientes oncológicos no final de ano são essenciais, especialmente em uma época em que as celebrações podem trazer excessos ou alimentos inadequados

As festas de fim de ano trazem mesas fartas, mas para pacientes oncológicos é essencial priorizar uma alimentação saudável, alimentos preparados com segurança e higiene devem ser preferidos, incluindo frutas frescas e secas, evitar exageros ajuda a prevenir desconfortos e manter o equilíbrio nutricional durante o tratamento.

Carnes gordurosas e embutidos, como o presunto, dificultam a digestão e devem dar lugar a opções mais leves, como peixe, frango ou lombo. Controlar o consumo de alimentos açucarados também é fundamental para manter uma alimentação saudável, evitando picos de glicose e desconfortos.

Bebidas alcoólicas devem ser evitadas, pois podem causar efeitos adversos quando combinadas com medicamentos. Sucos naturais e temperos como ervas e limão são boas alternativas para destacar os sabores, garantir uma alimentação saudável é essencial para aproveitar as celebrações com todo bem-estar e cuidado.

Os cuidados na alimentação dos pacientes oncológicos foi assunto do Canal Saúde desta quinta-feira (19), onde o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, conversou com a nutricionista da clínica Unionco e do Real Instituto de Cirurgia Oncológica (RICO) do hospital português Andressa Lopes

Acompanhe a entrevista completa acessando os players abaixo.



A nutricionista Andressa Lopes alertou para os pacientes oncológicos evitarem os alimentos crus



“Os alimentos crus devem ser evitados, por exemplo, algumas carnes que sejam mal passadas, aquelas que quando você vai cortar aquela carne que tá rosada e tá sangrando, não deve ser consumido nem em casa” concluiu.

Nutricionista Andressa Lopes. Foto: Divulgação



Andressa Lopes também sobre o cuidado com o trato dos alimentos que geralmente são feitos horas antes das comemorações



“Os alimentos frios como salada de maionese, salada de folhas ou tortas ou alguma sobremesa devem ser mantidos sob refrigeração até o momento do consumo para a gente ter esse controle de temperatura e evitar uma proliferação de bactérias” disse a especialista.



