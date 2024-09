Aneurisma: um inimigo silencioso

A- A+

O Aneurisma Cerebral costuma dar um susto em quem o descobre. Às vezes, são identificados por acaso, quando se está investigando outra doença, em exames de imagem. Ele pode dar sinais prévios ou não, simplesmente se rompendo e pode ser fatal.

Dependendo da faixa de idade, os aneurismas podem ser até 2 ou 3 vezes mais comuns nas mulheres do que nos homens, normalmente por volta dos 50 anos. Infelizmente, não existe uma "cultura" de prevenção. A maioria dos aneurismas se desenvolve após os 40 anos de idade.

É importante estar atento a alguma pulsação na região craniana, dores de cabeça recorrentes, dor nos olhos, visão dupla, queda da pálpebra, incômodo constante com a luz. Vale uma investigação mais apurada nesses sinais que se mantém.

Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou nesta segunda - feira (30), no Canal Saúde, com o neurocirurgião João Gabriel Ribeiro Gomes.



O neurocirurgião João Gabriel falou com mais detalhes sobre esse problema tão silencioso que acomete várias pessoas no Brasil e no mundo.



“A imensa maioria é silenciosa! 3% da população em média têm aneurisma cerebral, mas menos de 10% dessas pessoas têm sintomas relacionados a isso”

O médico João Gabriel Ribeiro Gomes também afirmou que apesar de ser uma doença silenciosa, os sintomas costumam ser severos.

“Se o paciente fuma, tem pressão alta, isso pode fazer o aneurisma vir a sangrar, e aí quando esse aneurisma sangra, aí sim temos grandes sintomas, uma dor de cabeça muito forte que pode estar associada a vômitos e pode ter desmaio”



