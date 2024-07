A- A+

ARIANO Ariano Suassuna: Missa campal marca 10 anos sem o Imperador da Pedra do Reino A Celebração religiosa acontece neste domingo (21) na Ilumiara, que fica no Sítio Histórico onde estão localizadas as Pedras do Reino, em São José do Belmonte(PE)

A relação do escritor paraíbano Ariano Suassuna com a cidade de São José do Belmonte, no interior de Pernambuco, conhecida como A Terra da Pedra do Reino, se mantém viva, e neste domingo (21) mais um evento vai celebrar a cultura local e a importância do escritor para o município. Uma missa vai marcar os 10 anos de seu encantamento como Imperador da Pedra do Reino.

O Romance da Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai-e-Volta, uma das obras de maior sucesso de Ariano Suassuna, deu origem à festa da Cavalgada à Pedra do Reino, que acontece anualmente no mês de maio, e teve nele um dos seus maiores entusiastas e grande responsável pelo sucesso do evento.

Ariano Suassuna na Pedra do Reino/ Acervo Pessao de Cícero Moraes

Também fundador do Movimento Armorial, Ariano Suassuna foi coroado Imperador da Pedra do Reino no ano de 2014, como uma das várias formas de agradecimento pela sua contribuição com o evento e com as tradições belmontenses.

Ariano Suassuna faleceu em 23 julho de 2014, no Recife. A data será celebrada com uma missa campal a ser realizada neste domingo (21) às 8h na Ilumiara, que fica no Sítio Histórico Pedra do Reino, em São José do Belmonte. O evento vai celebrar o legado de Ariano Suassuna na cultura da cidade, sua atenção com os moradores, sua presença durante todo o evento e sua inesquecível memória.

Ariano Suassuna contemplando a Pedro do Reino

SERVIÇO

Missa em Ação de Graças pelos 10 anos de encantamento de Ariano Suassuna como Imperador da Pedra do Reino

Data: Domingo, 21 de julho, às 8h

Local: Ilumiara no Sítio Histórico Pedra do Reino em São José do Belmonte - Pernambuco

Mais informações: Associação Cultural Pedra do Reino - https://www.instagram.com/acpedradoreino/

Veja também

LAMPIÃO "O Massacre de Angico-A morte de Lampião" Espetáculo tem apresentação gratuita em Serra Talhada(PE)