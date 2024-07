A- A+

SHOW Show "Armando Fuentes canta Los Romances de Luis Miguel" volta aos palcos do Recife Cantor venezuelano, Armando Fuentes, vai interpretar clássicos da múscia espanhola como Sabor a Mi, Reloj, Nosotros e Perfidia

Terceira edição do show "Armando Fuentes canta Los Romances de Luis Miguel" volta aos palcos de Pernambuco. O evento acontecerá na próxima sexta-feira (19/07) às 20h, no restaurante O Pátio Café e Cozinha, na Avenida Rui Barbosa,bairro das Graças, no Recife.

Na ocasião, o artista venezuelano Armando Fuentes interpretará músicas premiadas pela crítica mundial, com reconhecimento pela Billboard e o Grammy Aguards.

Temas como La Barca, Sabor a Mi, Reloj, Nosotros, Perfidia e Uno entre outros da série Romances de Luis Miguel que já vendeu mais 200 milhões de cópias físicas no mundo, e que atualmente passam de mais de 800 milhões de reproduções nas plataformas de streaming serão destaque em espanhol.

Ainda alguns temas especiais em inglês de Frank Sinatra e Nat King Cole serão apresentados pelo cantor Armando Fuentes.

Cantor Armando Fuentes - Foto: 3MARIAS

"A música contemporânea de qualidade mundial sempre impressiona e cantar temas consolidados pela série Romances de Luis Miguel é um privilégio. Em Pernambuco, existe um público ávido por esse tipo de expressão musical, que lota os espaços onde acontecem as apresentações. Fico muito feliz por ter a oportunidade de voltar aos palcos com este trabalho e cantar para um público tão especial. Será uma noite sem igual para o desfrute de todas e todos", ressalta Fuentes.

Serviço:

Terceira edição do show Armando Fuentes canta Los Romances de Luis Miguel

Quando: Na sexta-feira (19/07)

Horário: 20h

Ingressos: R$ 25 | PIX: 81998436978

Local: O Pátio Café e Cozinha

Endereço: Av Rui Barbosa 141- Graças- Recife-PE

Reservas: 3034-3534

Veja também

FEIRA Institutições filantrópicas ganham espaço na Feira da Aurora, no Recife