CANTATA Assembleia Legislativa de Pernambuco promove cantata natalina com ação solidária nesta terça (10) As comemorações natalinas começam às 16 horas com entrega de presentes e contação de histórias para 50 meninos e meninas, entre 5 e 17 anos

Seguindo uma tradição de 22 anos, a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) inaugura nesta terça-feira (10), a iluminação natalina com show de luzes, evento musical e uma ação solidária voltada para crianças e jovens provenientes de abrigos do Recife.

As comemorações natalinas começam às 16 horas com entrega de presentes e contação de histórias para 50 meninos e meninas, entre 5 e 17 anos, residentes dos abrigos Lar Paulo de Tarso, Casa da Madalena, Lar Esperança e Lar Bem.

As atividades acontecem no hall da Biblioteca da Alepe, no edifício Miguel Arraes e se encerram com a cantata natalina e show de luzes, às 18 horas, em frente ao Museu Joaquim Nabuco. Além de imagens alusivas à data, serão projetadas no prédio ilustrações das edições do Alepinha Literária, selo de produções infantis que buscam traduzir para crianças alguns temas do Poder Legislativo.

O espetáculo de luzes no Museu Joaquim Nabuco inclui ainda uma árvore de Natal flutuante de 15 metros de altura instalada às margens do Rio Capibaribe, na Rua da Aurora. A decoração natalina permanecerá até sete de janeiro com exibição diária das 18 às 22 horas. O coral Vozes de Pernambuco, formado por funcionários da Alepe, se apresentará com músicas que remetem ao Natal.



Cantata Natalina da Alepe com show de luzes e árvore flutuante

Ação solidária com entrega de presentes para jovens de abrigos do Recife

Quando: 10/12

Horários: Entrega dos Presentes- 16h, no hall da Biblioteca da Alepe

Cantata Natalina, show de luzes e árvore fluente- 18h, na Rua da Aurora

A decoração permanece até 7 de janeiro com exibição diária de 18h às 22h

