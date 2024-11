Biblioteca da FDR promove 6ª edição da mostra Livro Acessível a partir de segunda-feira (11)

A- A+

Começa nesta segunda-feira (11), na Faculdade de Direito do Recife (FDR), a exposição “Livro Acessível: direito e dever de todos”, que é organizada pela Biblioteca de Direito do Centro de Ciências Jurídicas (CCJ) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). A mostra de caráter educativo é aberta ao público e pode ser visitada das 7h às 21h, até o dia 19 deste mês.

A curadoria é realizada pela Seção de Acessibilidade da Biblioteca de Direito, que atende estudantes cegos ou com baixa visão do curso acompanhados pelo Núcleo de Acessibilidade (Nace) da UFPE. A seção é uma iniciativa que promove a inclusão social e acesso à informação tendo amparo legal na Lei nº 9.610/98, sobre a proteção de direitos autorais, e no Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Veja também

CÂNCER DE PELE Câncer de Pele: saiba identificar os sinais de alerta