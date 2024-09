Camará Shopping promove feira de adoção de cães e gatos

A- A+

Para aqueles que estão em busca de um novo amigo, nos dias 21 e 22 de setembro, o Camará Shopping receberá uma feira especial voltada para a adoção responsável de pets. Promovida pelas ONGs Ronda Pet e Prefiro Bicho, o evento ocorrerá no piso L1, das 13h às 19h, e disponibilizará cães e gatos castrados. Para participar, é necessário ser maior de 18 anos, apresentar um comprovante de residência e passar por uma breve entrevista no local.

Durante o evento, além da chance de encontrar um novo companheiro dentre os 15 animais disponíveis, os visitantes também poderão obter orientações sobre cuidados com os animais e informações sobre a importância da adoção consciente, garantindo o bem-estar dos pets em suas novas famílias. No local, as ONGs envolvidas estarão presentes para oferecer informações sobre como contribuir com a causa e sobre as formas de se engajar em futuras iniciativas de adoção e proteção animal.

Pet para adoção. Foto: Ana Lelis coordenadora da ONG Ronda Pet

Com mais de 10 colaboradores, as ONGs Ronda Pet e Prefiro Bicho têm se dedicado, de forma independente, ao resgate e à adoção de animais abandonados nos últimos seis anos, oferecendo cuidados e buscando lares responsáveis para esses pets. Com uma trajetória de percalços na proteção animal, elas atuam não apenas em Camaragibe, mas também em outras regiões através de um time de voluntários que trabalham para fazer a diferença na vida dos animais.

Vale lembrar que para os que não puderem adotar um animalzinho, no local será possível doar itens como: ração, brinquedos, cobertores e outros materiais essenciais para o bem-estar dos animais. Essas doações ajudarão a apoiar o trabalho das ONGs e a garantir que os resgatados recebam os cuidados necessários enquanto aguardam por um novo lar.

Para mais informações sobre este evento siga o Instagram oficial @camarashopping ou acesse o site. O Camará Shopping fica na Rua Manoel Hónorato da Costa, 555, Vila da Fabrica, Camaragibe.

