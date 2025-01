A- A+

CÂNCER DE COLO DE ÚTERO Câncer de colo de útero é tema da Campanha do Janeiro Verde Com um diagnóstico precoce e tratamento correto o câncer de colo de útero pode chegar a ter 95% de chance de cura

O Janeiro Verde destaca ações voltadas à prevenção do câncer de colo de útero, terceira neoplasia mais comum entre as mulheres, segundo o INCA. O exame de Papanicolau é fundamental para identificar alterações no colo do útero, ajudando no diagnóstico precoce de lesões ou infecções sexualmente transmissíveis.

A vacinação contra o HPV é um importante aliado na prevenção do câncer de colo de útero. O oncologista do Hospital de Câncer de Pernambuco, Dr. Rodrigo Arruda enfatiza que o vírus é o principal causador da doença, mas o uso de preservativos também é eficaz para evitar a infecção.

Com o diagnóstico precoce, o câncer de colo de útero tem altas chances de cura por meio de tratamentos como cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Além disso, conscientizar sobre a vacinação e a realização regular do exame de Papanicolau são passos essenciais para a saúde feminina.

Nesta quinta-feira (23), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, recebeu no Canal Saúde o oncologista do Hospital do Câncer de Pernambuco (HCP), Rodrigo Arruda, que falou mais detalhes sobre prevenção e diagnóstico do câncer de colo de útero.

O oncologista Rodrigo Arruda reforçou que o câncer de colo de útero pode ser totalmente evitável, pela facilidade de prevenção e diagnóstico que já temos hoje em dia.



“A gente reforça que o câncer de colo do útero é um câncer totalmente evitável, existe rastreio com o preventivo que deve ser realizado e tem disponibilidade no SUS. Temos a vacina que também tem disponibilidade no SUS. Então hoje todos os cidadãos brasileiros têm capacidade de tanto prevenir esse tipo de câncer, como diagnosticar de forma precoce”



O oncologista Rodrigo Arruda explicou onde o câncer de colo de útero se desenvolve e voltou a reforçar a importância da vacina que pode evitar esse tipo de doença



“É um câncer é desenvolvido na parte inferior do útero chamado colo do útero e está fortemente relacionado à infecção por HPV que é o papiloma vírus humano, e hoje a gente consegue fazer a vacina que está disponível na rede pública para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos, os adultos também podem tomar em algumas situações especiais”



