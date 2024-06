A- A+

CANCÊR DE PELE Câncer de pele do tipo melanoma é o alerta do 'Junho Preto' O câncer de pele do tipo melanoma teve um aumento de 32% na última década

Durante todo esse mês enfatizamos o ‘Junho Preto’, campanha de conscientização sobre o câncer de pele do tipo melanoma, com o objetivo de conscientizar a população sobre a neoplasia.

A incidência e mortalidade por melanoma continuam aumentando. Apesar do câncer do tipo melanoma representar apenas 3% dos casos no Brasil, ele é bastante agressivo, ou seja, tende a gerar metástases para outras partes do corpo se diagnosticado em seus estágios mais avançados. Em contrapartida, se descoberto no início é curável na maioria dos casos.

Outra alerta importante é em relação ao surgimento da doença na fase idosa. O risco de melanoma aumenta com a idade, sendo a média atual do diagnóstico aos 65 anos. Mas, o melanoma não é raro mesmo entre as pessoas com menos de 30 anos, se tornando um dos cânceres mais frequentes em adultos jovens.

Para falar mais sobre o assunto, Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou com a dermatologista oncológica, Ana Carolina Perdigão que falou mais detalhes sobre o câncer e como se prevenir da doença.

Dermatologista oncológica, Ana Carolina Perdigão. Foto: Divulgação.



“Quando a gente fala do melanoma está relacionado geralmente àquelas manchinhas pretas, aqueles sinais pretos que aparecem na pele, então é sempre bom ficar atento aos sinais na pele. Inclusive a gente até aproveita para falar da regra do A,B,C,D,E do melanoma que é uma forma de que o paciente pode se auto examinar.”





Ficou curioso na regra do A,B,C,D,E do melanoma? Acompanhe o podcast completo acessando o player abaixo.







A especialista ressaltou a importância do diagnóstico na fase inicial







“Quando falamos de câncer é sempre bom ter diagnóstico na fase inicial. A gente vai trazer muitos benefícios para o paciente, em caso do melanoma por exemplo. Apesar de não ser o câncer de pele mais comum e representar de três a quatro por cento dos cânceres de pele, é o mais agressivo. Ele é o que causa maior taxa de mortalidade, mas quando o diagnóstico acontece numa fase inicial a gente vai ter praticamente 100% de cura.”



Veja também

CULTURA Festival de cultura afro abre inscrições gratuitas para vivências artísticas no Recife